La incidencia de las infecciones respiratorias agudas en La Rioja sube a 471,56 casos por cada 100.000 habitantes

Archivo - Un hombre estornuda y se tapa con un pañuelo - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WAVEBREAKMEDIA

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha actualizado este martes, 10 de noviembre, los datos de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) correspondientes a la semana 45 de 2026, del 2 al 8 de noviembre.

Según los datos provisionales, la incidencia global ha aumentado de 451,91 a 471,56 casos por cada 100.000 habitantes. Los menores de un año son el grupo de edad con mayor incidencia.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha explicado que "esta semana observamos un aumento de las infecciones respiratorias en su conjunto. La gripe repunta ligeramente, aunque continúa en niveles bajos, mientras que la COVID-19 mantiene la tendencia descendente del último mes. Además, comenzamos a detectar circulación del virus respiratorio sincitial en la red centinela".

El sistema de vigilancia centinela de La Rioja, integrado por una muestra representativa de 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, sitúa la incidencia de la gripe en 9,82 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 6,55 de la semana anterior.

En el caso de la COVID-19, la tasa ha descendido de 16,37 a 13,10 casos por cada 100.000 habitantes. Durante la semana 45 se han detectado cinco aislamientos de virus respiratorio sincitial (VRS) en los equipos centinela.

La incidencia de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda se mantiene estable en 9,75 casos por cada 100.000 habitantes, la misma tasa que la semana anterior. A fecha de 9 de noviembre, había en La Rioja cuatro personas hospitalizadas con COVID-19 y dos con gripe y nadie por VRS.

84 POR CIENTO DE COBERTUR DE VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS.

En la campaña de vacunación 2026-2027 se han administrado 66.232 dosis frente a la gripe y 27.423 frente a la COVID-19.

En las residencias de personas mayores, la cobertura a 8 de noviembre alcanza el 83,77 % frente a la gripe y el 76,88 % frente a la COVID-19. Entre las personas de 85 años o más, estas coberturas se sitúan en el 52,06 % y el 39,44 %, respectivamente.

Martínez ha recordado que "la vacunación es una de las principales medidas de prevención frente a las formas graves de gripe y COVID-19, especialmente en las personas mayores y otros grupos vulnerables. La campaña sigue avanzando y animamos a las personas para las que está indicada a vacunarse conforme a las recomendaciones".

En la población infantil, la cobertura frente a la gripe alcanza el 38,42 % entre los escolares de 3 a 13 años y el 33,29 % entre los niños de 6 meses a 2 años. Esta temporada, la vacunación escolar frente a la gripe se ha ampliado hasta los 13 años.

Los equipos de Enfermería de Atención Primaria se desplazan a los centros educativos para administrar la vacuna intranasal a los escolares incluidos en la campaña.

La campaña también incluye la vacunación frente a la gripe en los centros de día de personas mayores, donde los profesionales de Enfermería de Atención Primaria administran la vacuna a las personas usuarias.