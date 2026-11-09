La industria cárnica riojana para de forma mayoritaria en su primer día de huelga por el bloqueo del convenio

Jornada de huelga del sector cárnico de La Rioja - IU LA RIOJA

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas trabajadoras del sector de la Industria Cárnica riojana han parado mayoritariamente en su primer día de huelga para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio colectivo de Industrias Cárnicas para el periodo 2026-2028. Según UGT FICA, el 70 por ciento de las personas trabajadoras del sector han secundado esta primera jornada para exigir propuesta de mejoras reales tras más de nueve meses de negociación.

De hecho, la huelga "ha sido inevitable después de que la patronal plantee incrementos salariales que supondrían pérdidas evidentes de capacidad adquisitiva". En este sentido, la patronal planteó un 3,8 por ciento para 2026, un 2,5 por ciento para 2027 y un 2 por ciento para 2028, a pesar de que el IPC interanual se encuentra ya en un 4,6 por ciento en La Rioja.

Frente a esta propuesta, la parte social presentó una propuesta de compromiso con subidas salariales del 4,5 por ciento para 2026, del 4 por ciento para 2027 y del 3,7 por ciento para 2028, además de una reducción de 16 horas de jornada anual.

UGT FICA La Rioja considera "empobrece aún más a las personas trabajadoras y recuerda que la industria cárnica española y riojana es un sector estratégico para la economía, con una facturación superior a 42.000 millones de euros en 2025 y más de 124.000 empleos directos, según los datos sectoriales publicados por ANICE".

En La Rioja, este volumen de empleo directo supera las 1.300 personas, que continuarán con cuatro jornadas más de huelga hasta conseguir una respuesta por parte de la patronal.

La competitividad empresarial "debe ir acompañada de salarios dignos, estabilidad en el empleo, jornadas razonables y protección efectiva de la salud de las personas trabajadoras, que merecen un convenio que reconozca su esfuerzo y mejore sus derechos".