Entrega del premio - CASA DE LOS PERIODISTAS

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inés Sáenz Esteban, becaria de Onda Cero, ha recibido en la Casa de los Periodistas de manos de la presidenta de la APR, Ana Castellanos, junto a Ana González y Concha Bezares, miembros del jurado, el VIII Premio de Prácticas convocado por la Asociación de la Prensa de La Rioja por su reportaje 'La vuelta al cole', emitido el 27 de agosto.

En palabras del jurado el trabajo permite a los oyentes conocer a través de distintas fuentes, que se alternan con la espontaneidad del testimonio de los niños, todas las necesidades que se deben abordar en cada nuevo curso.

El jurado seleccionó el reportaje de Inés Sáenz Esteban entre un total de 17 trabajos de 7 periodistas en prácticas en 6 medios de comunicación de Diario La Rioja, TVR, SER, Onda Cero, Rioja 2 y La 7 TV.

Los miembros del jurado valoraron que "a pesar de ser un tema de obligada cobertura, el reportaje aborda las necesidades de la vuelta al cole, los gastos, las ayudas que se ofrecen desde la administración o los objetivos que se plantean para el nuevo curso. Cada uno de estos aspectos ofrece los testimonios de las distintas fuentes de la noticia y se cuenta con un lenguaje directo y riguroso, que se alterna con la espontaneidad del testimonio de los niños que son los protagonistas de esta vuelta al cole". El jurado del VIII Premio de Prácticas estuvo formado por Concha Bezares Ojeda, Luis Enrique González de Garay y Ana González Jiménez, miembros de la Asociación de la Prensa de La Rioja.

La APR otorga este galardón para reconocer el talento en los primeros trabajos de los alumnos que realizan prácticas durante el verano en los medios de comunicación de La Rioja.