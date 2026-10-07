El Ingreso Mínimo Vital llega en septiembre en La Rioja a casi 20.000 personas que residen en 6.059 hogares

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LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 6.059 hogares en La Rioja, en los que viven 19.049 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación en la comunidad es de 504,49 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 3.276.051,26 euros. En septiembre, hay 847 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 16,25% en La Rioja.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en septiembre de 2026 se contabilizan 2.849 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (+17,59%). En septiembre, el 58,27% de los titulares (3.530) y el 52,5% de las personas beneficiarias en La Rioja son mujeres, en concreto, 10.002. En conjunto, el IMV ha llegado a 8.766 hogares y ha beneficiado a 26.498 personas en La Rioja desde su inicio hace más de seis años.

INVERSIÓN SOCIAL EN LA INFANCIA.

El IMV se ha consolidado como un modelo en el que la protección de la infancia ocupa un lugar central. En la actualidad, 8.002 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación en la comunidad autónoma, lo que representa el 42% del total. En términos acumulados, 11.909 menores han estado cubiertos desde 2020 por la prestación en La Rioja.

Más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuentan con menores a cargo en la comunidad (4.097 hogares, cerca del 68% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

El perfil de los hogares protegidos revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. De ellos, 947 son monoparentales en La Rioja, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos.

Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia.

COMPLEMENTO DE AYUDA PARA LA INFANCIA.

El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En septiembre, 4.169 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 67,93 euros por menor y de 135,01 euros por hogar.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas.

Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LOS JÓVENES.

El IMV también actúa como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios en La Rioja, situada en 28,14 años -y en 19,66 años si se excluye a los titulares- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral.

La compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo. Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.