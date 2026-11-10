El Ingreso Mínimo Vital protege en octubre a más de 19.300 personas que viven en 6.133 hogares en La Rioja

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en octubre a 6.133 hogares riojanos en los que viven 19.310 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 531,1 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 5.226.164 euros en la comunidad autónoma.

En octubre hay 976 prestaciones activas más de las que había hace un año en La Rioja, lo que supone un incremento del 17,85%.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, este mes se contabilizan 3.231 beneficiarios más que los registrados en octubre de 2025 (+20%).

Respecto a los titulares, más de mitad son mujeres. En concreto, en el último mes han sido 3.584 mujeres, el 58,4% del total. También son mujeres la mayor parte de los beneficiarios: 10.157, que suponen el 52,5%.

En conjunto, el IMV ha llegado a 8.889 hogares y ha beneficiado a 26.899 personas en la comunidad autónoma desde su inicio, hace más de seis años.

INVERSIÓN SOCIAL EN LA INFANCIA

En la actualidad, 8.087 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación en La Rioja, lo que representa el 41,9% del total. En términos acumulados, 12.092 menores han estado cubiertos desde 2020 por esta prestación.

Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (4.155 hogares, el 67,7% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

FAMILIAS MONOPARENTALES

El perfil de los hogares protegidos revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. De ellos, 960 son monoparentales en La Rioja, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia.

COMPLEMENTO AYUDA PARA LA INFANCIA

El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En octubre, 4.236 hogares en La Rioja lo recibieron, con una ayuda media de 68 euros por menor y de 135,2 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes El IMV también actúa como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios, situada en 28,67 años -y en 20,32 años si se excluye a los titulares-, refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral. La compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.