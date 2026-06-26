Los ingresos en los órganos judiciales de La Rioja descienden un 27,8% en el primer trimestre de 2026

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja volvió a registrar durante el primer trimestre de 2026 una de las tasas de litigiosidad más bajas de España, con 28,04 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, solo superada por el País Vasco, que contabilizó 28,02.

La media nacional se situó en 37,05 asuntos por cada 1.000 habitantes, según los datos del informe 'Situación de los órganos judiciales, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial'.

Por jurisdicciones, La Rioja presenta la mayor litigiosidad en el orden contencioso-administrativo, seguido del social, mientras que registra la menor litigiosidad en ámbito penal.

En la jurisdicción civil, los índices también se mantienen por debajo de la media nacional.

Uno de los datos más relevantes del informe es el descenso del 27,8 por ciento en el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales riojanos durante los tres primeros meses del año.

Entre enero y marzo de 2026 se registraron 9.163 asuntos, frente a los 12.685 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Durante ese mismo periodo, los órganos judiciales resolvieron 9.099 asuntos, un 17,9 por ciento menos que en el primer trimestre del año anterior, cuando se resolvieron 11.090 procedimientos.

En cuanto a la tasa de resolución, La Rioja alcanzó un índice de 0,99, superior a la media nacional, que registró 0,96, lo que la sitúa como la quinta comunidad autónoma con mejor tasa de resolución.

Los órganos judiciales riojanos destacan especialmente en las jurisdicciones penal y contencioso-administrativa, donde registraron los mejores índices en resolución de toda España.

En cambio, en los órdenes civil y social la tasa resolución se encuentra entre las más bajas.

Respecto a la pendencia, La Rioja registró una tasa de 2,34, inferior a la media nacional, fijada en 2,71.

A 31 de marzo permanecían en tramitación 21.255 procedimientos.

Por jurisdicciones, el orden social presenta el mayor nivel de pendencia de España, mientras que las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa se sitúan por debajo de la media nacional y la penal se mantiene en niveles similares al conjunto del país.

Por último, la tasa de congestión de la justicia riojana se situó en 3,34, también por debajo de la media nacional (3,70), lo que convierte a La Rioja en la séptima comunidad autónoma menos congestionada.

Los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo figuran entre los tres menos congestionados de España, mientras que la jurisdicción social presenta el mayor nivel de congestión del país.