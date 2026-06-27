La iniciativa 'Caja Mágica' repartirá 8.000 euros en regalos este sábado en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y el comercio local ha organizado una nueva edición de la actividad de dinamización comercial 'Caja Mágica'.

Esta acción tiene una doble finalidad: premiar la fidelidad de los clientes que apuestan por el comercio calagurritano y fomentar las compras en los establecimientos comerciales de proximidad, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido comercial de Calahorra.

La 'Caja Mágica' repartirá 8.000 euros en premios este sábado 27 de junio a partir de las 10,30 horas y hasta agotar todos los regalos.

En el Paseo del Mercadal se colocarán todos los premios y una gran ruleta, que podrán hacerla girar todas las personas que presenten tiques de compras realizadas entre el 17 y 27 de junio en los comercios colaboradores en esta campaña de dinamización comercial.

La concejala de Comercio, Raquel Moral, ha valorado que "con esta iniciativa apoyamos a los comerciantes calagurritanos y dinamizamos el comercio local, un sector fundamental para la actividad económica y social de Calahorra".

Podrán probar suerte en la 'Caja Mágica' todas las personas que hayan comprado en los establecimientos comerciales participantes durante los 11 días de la actividad. Para ello, deberán conservar los tiques y presentarlos el 27 de junio.

Harán girar la ruleta compuesta por casillas con las palabras 'Premio' y 'Sigue jugando'. Cuando se pare en la casilla premiada el afortunado extraerá un boleto de una urna transparente que contendrá todos los regalos disponibles, recibiendo el premio que le toque en el mismo momento.

Por cada 10 euros de compra, los participantes obtendrán una tirada en la ruleta. El número máximo de tiradas consecutivas es de 5. Aquellos clientes que dispongan de tiques que les den derecho a más participaciones deberán volver a situarse en la fila y esperar nuevamente su turno.

8.000 EUROS EN PREMIOS

Se repartirán premios por un valor total de 8.000 euros. Son regalos adquiridos en los propios comercios de la ciudad.

Con esta fórmula se pretende incentivar las compras en los establecimientos locales y, al mismo tiempo, facilitar a los comerciantes la venta de productos antes de la llegada de la nueva temporada.

Los premios son muy variados, desde electrodomésticos, juguetes, viajes y materiales audiovisuales y de bricolaje hasta calzado, ropa, productos de perfumería, entradas de cine, entre otros muchos.

La 'Caja Mágica' es una de las actividades del Plan de Dinamización del sector comercial de la ciudad, impulsado por el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y las asociaciones de comerciantes de la ciudad.