'Inserta Empleo' impulsa la contratación de personas con discapacidad en La Rioja

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE, ha celebrado hoy, en el Palacio de Congresos Riojaforum el 'Desayuno con talento: inclusión que genera oportunidades' con el fin de impulsar la contratación de personas con discapacidad en la comunidad autónoma.

El encuentro de Logroño, cofinanciado por la Unión Europea, ha sido inaugurado por Patricia Sáinz, teniente de alcalde del Área de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad, y Begoña Grijalvo, directora de Inserta Empleo en Castilla y León y La Rioja.

Se trata del segundo de un ciclo de encuentros que se están celebrando en La Rioja (en Logroño) y Castilla y León (en Ávila, Salamanca, León ,Burgos y Valladolid) en el marco de la iniciativa Talentoos, que reúne a empresas, expertos y representantes institucionales, con el objetivo de poner en valor la contratación de personas con discapacidad y generar nuevas oportunidades de colaboración entre el tejido empresarial e Inserta Empleo.

El programa ha incluido la ponencia 'El talento que no estamos viendo: discapacidad, empresa y futuro del trabajo', impartida por Santiago García, cofundador de Future for Work Institute.

La jornada ha contado además con la conversación empresarial 'Talento que ya está transformando empresas', un espacio para compartir buenas prácticas y experiencias reales. Moderada por Teresa Gutiérrez Bravo, coordinadora del Área de Empleo de Inserta Empleo en Castilla y León y La Rioja, ha reunido a representantes de Arsys, la Federación de Empresas de La Rioja y Garnica Plywood.

Durante el coloquio, los participantes han coincidido en la necesidad de avanzar hacia modelos de contratación más inclusivos, poniendo el foco en el talento y las capacidades de las personas por encima de cualquier condición. Asimismo, han destacado la importancia de la colaboración entre empresas, administraciones y entidades especializadas para favorecer una inclusión laboral efectiva y sostenible.

FUNDACIÓN ONCE E INSERTA EMPLEO

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad, que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en la ejecución y gestión del Programa Estatal de Empleo Juvenil (CCI 2021ES05SFPR001) y del Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003) del Fondo Social Europeo, que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.