El Instituto de Estudios Riojanos retoma las visitas guiadas al Palacio de Chapiteles

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) retoma su programa de visitas guiadas al Palacio de Chapiteles, sede de la institución, tras el notable éxito cosechado durante la primavera dentro de la conmemoración del 80 aniversario del IER.

Las entradas para las primeras fechas de octubre ya están disponibles en la librería del Instituto (Calle Portales, 2, Logroño) y en su tienda online (libreriaier.larioja.org), y en noviembre se incorporarán 25 nuevas visitas, cuyas fechas y horarios se anunciarán próximamente.

El programa, conducido por Pilar Lumbreras, guía oficial de turismo, permite conocer la historia del Palacio de Chapiteles -edificio del siglo XVI construido por la familia Jiménez de Enciso y antiguo Ayuntamiento de Logroño- así como la labor investigadora, editorial y cultural del Instituto.

El recorrido, de unos 60 minutos y con un aforo de 15 personas por pase, incluye espacios como la sala de las Glosas, la biblioteca y la librería, además del acceso al balcón principal y a la terraza de la cuarta planta, con vistas panorámicas al casco histórico. Las visitas de octubre se celebrarán los martes 6, 13 y 27, con pases a las 10,30 y 12,00 horas (y una sesión adicional a las 17,00 horas los días 13 y 27), y los sábados 10 y 17, a las 10,30 y 12,00 horas. En total serán 25 nuevas fechas durante los meses de octubre y noviembre.

El precio de la entrada es de 2 euros por persona, importe que puede descontarse en la compra de cualquier publicación del Instituto en su librería. Las entradas pueden adquirirse de forma presencial en la librería del IER o a través de su librería online.

Las asociaciones y colectivos interesados podrán contactar con el IER para concertar visitas en grupo. Un edificio del siglo XVI ligado a la historia institucional de Logroño El Palacio de Chapiteles fue construido en el siglo XVI por la familia Jiménez de Enciso, linaje de relevancia intelectual y humanista en la ciudad. Pedro Jiménez de Enciso financió la capilla de San Pedro de Santa María la Redonda antes de 1503, y su hijo Juan Jiménez de Enciso, procurador mayor en 1517, pudo ser el primer propietario del edificio.

En 1753 se remodeló la fachada y en 1862 fue adquirido por el Ayuntamiento al Marqués de Someruelos por 200.000 reales, convirtiéndose en sede consistorial hasta la inauguración del nuevo Ayuntamiento en 1980, obra de Rafael Moneo.

El 6 de junio de 2005 el edificio pasó a ser sede del Instituto de Estudios Riojanos y de las fundaciones vinculadas. El interior conserva elementos arquitectónicos de gran valor, como el alfarje de madera policromada con casetones y estrellas de ocho puntas de influencia musulmana, la escalera principal ubicada en el antiguo patio central con restos de columnas de piedra, o las lámparas de cristal de Bohemia instaladas en 1864. A lo largo del siglo XIX fue escenario de visitas reales, entre ellas las de Amadeo de Saboya y Alfonso XII, que se hospedó en el edificio en varias ocasiones. En 2014 se recuperaron los chapiteles que coronan la fachada, retirados en 1954, con un peso aproximado de 2.500 kilos cada uno, devolviendo al inmueble uno de sus elementos más característicos en el perfil urbano de Logroño.

MÁS DE 1.000 ESCOLARES YA HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA

El Instituto de Estudios Riojanos ofrece asimismo un programa específico de visitas dirigido a centros educativos, por el que pasaron más de 1.000 escolares riojanos durante el anterior curso. La actividad se dirige especialmente a alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de Educación Secundaria. Estas visitas se desarrollan los martes y/o viernes en horario de mañana, entre las 9 y las 14 horas, con una duración aproximada de 60 minutos.

El programa incluye contenidos adaptados al ámbito escolar, como el conocimiento del Logroño medieval y del Palacio de Chapiteles como antiguo Ayuntamiento, la divulgación de riojanas y riojanos ilustres, una introducción a la investigación a través del archivo y la biblioteca y la explicación del proceso de edición de un libro desde el Servicio de Publicaciones. Los centros interesados deben contactar previamente con el Instituto (ier@larioja.org/ 941 29 34 72) para organizar la visita y adaptar los contenidos a sus necesidades.