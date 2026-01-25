El intercambio de casas a través de 'HomeExchange' crece un 52% en La Rioja

HomeExchange crece un 43% en intercambios de casas en España en 2025 y renueva su logotipo. - HOMEEXCHANGE

MADRID/LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

HomeExchange ha registrado un crecimiento del 52 por ciento en intercambios de casas en La Rioja durante 2025, por encima de la media nacional, del 43 por ciento, tal y como ha informado.

En nota de prensa, ha dado a conocer que el aumento en los intercambios de casas está liderado por las alzas en la Comunidad Valenciana (+184 por ciento), Castilla-La Mancha (+61 por ciento) y Extremadura (+57 por ciento).

A continuación, se sitúan La Rioja (+52 por ciento), la Comunidad de Madrid (+51 por ciento), la Región de Murcia (+50 por ciento), Canarias (+47 por ciento), Galicia (+46 por ciento), Castilla y León (+45 por ciento) y Andalucía (+43 por ciento).

Actualmente, la plataforma suma 270.000 miembros en 155 países y prevé alcanzar 15 millones de pernoctaciones totales en 2026.

El cofundador de HomeExchange, Charles-Edouard Girard, ha considerado: "La hospitalidad tradicional está llegando a sus límites. No podemos construir hoteles indefinidamente, y el turismo de masas genera presión medioambiental, tensiones sociales y experiencias cada vez más estandarizadas".

En este marco, ha indicado, "el intercambio de casas ofrece un camino diferente, que prioriza las relaciones no transaccionales, el equilibrio y el respeto por las comunidades locales".