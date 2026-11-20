LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Calahorra, en el marco de los dispositivos de vigilancia y control dirigidos a detectar irregularidades en el transporte de mercancías y prevenir posibles actividades delictivas, interceptaron una furgoneta que transportaba 340 kilogramos de cable de cobre cuyo origen no pudo ser acreditado por su conductor.

Los hechos tuvieron lugar a la altura del punto kilométrico 93 de la autopista AP-68, en el término municipal de Haro (La Rioja), donde los agentes dieron el alto al vehículo e identificaron a su conductor, un varón de 34 años, de nacionalidad rumana y vecino de Gernika-Lumo (Vizcaya).

Tras consultar las bases de datos policiales, los agentes comprobaron que el identificado figuraba como integrante de una organización delictiva y contaba con un amplio historial relacionado con delitos contra el patrimonio.

Durante la inspección del compartimento de carga, los agentes localizaron 340 kilogramos de cable de cobre. Al ser requerido para justificar su procedencia y acreditar la legítima posesión de la mercancía, el conductor no pudo aportar documentación ni facilitar información que permitiera verificar su origen lícito.

Ante estas circunstancias, la Guardia Civil procedió a la intervención cautelar del material y formuló la correspondiente propuesta de sanción por una presunta infracción de la normativa de transportes.

Las actuaciones continúan abiertas para determinar la procedencia del cable y comprobar si pudiera estar relacionado con algún hecho delictivo, como sustracciones cometidas en instalaciones agrícolas o industriales o en infraestructuras públicas.