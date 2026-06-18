Investigadores académicos europeos analizan este jueves en UNIR el negocio alrededor del odio en la red

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) organizará este jueves, de 18 a 19,30 horas, el encuentro internacional online 'El negocio del odio: descubre Hatemedia'.

La sesión reunirá a investigadores españoles y europeos para reflexionar sobre los mecanismos que permiten la proliferación y monetización de las expresiones de odio en los entornos digitales.

Este encuentro se celebrará en el marco del Día Internacional para la Lucha contra el Discurso de Odio y ofrecerá una radiografía de este fenómeno que amenaza la convivencia democrática y la calidad de la información.

DE LA POLARIZACIÓN AL BENEFICIO ECONÓMICO.

¿Cómo consiguen camuflarse los dinamizadores del odio en la red? ¿Qué colectivos están en su diana? El encuentro profundizará en las conclusiones del Proyecto Hatemedia de UNIR, una investigación financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

A través del uso de inteligencia artificial y el análisis masivo de datos (con muestras que superan los 10 millones de mensajes), Hatemedia ha desarrollado el primer 'Monitor de Odio' en español.

Esta herramienta científica no solo detecta si existe hostilidad en las secciones de comentarios de medios digitales y redes sociales, sino que es capaz de medir con precisión su tipología e intensidad (ataques misóginos, racistas, xenófobos, ideológicos u orientados a colectivos vulnerables).

Julio Montero Díaz y Elías Said Hung, directores del proyecto, encabezan el panel de expertos conformado por:

-Valerio Basile (Università di Torino, Italia).

-Pedro Jerónimo (Universidade de Beira Interior, Portugal).

-Pablo Picazo Sánchez (Universidad de Halmstad, Suecia).

-Max Römer Pieretti (Universidad Camilo José Cela, España).

-Matej Mikainovic-Komo (Universidad de Dubrovnik, Zagreb).

-Loreto Corredoira Alfonso (Universidad Complutense de Madrid, España).

-César Arroyo López (Universidad de Castilla La Mancha, España).

-María Antonia Paz Rebollo (Universidad Complutense de Madrid, España).

-Virginia Martín Jiménez (Universidad de Valladolid, España).

-Sergio D'Antonio Maceiras (Universidad Politécnica de Madrid, España).

Participarán además los investigadores del Proyecto Hatemedia de UNIR: Sergio Arce García, Jacobo Herrero Izquierdo, Óscar De Gregorio Vicente, Xiomara Blanco Valencia y Roberto Moreno López.

Abordarán cómo los algoritmos de las plataformas favorecen las emociones negativas y cómo los "odiadores" profesionales utilizan un lenguaje directo y coordinado para distorsionar la opinión pública y consolidar un clima de crispación rentable.

La sesión puede seguirse online previa inscripción a través del siguiente enlace:

https://www.unir.net/evento/jornadas-y-congresos/negocio-odio-descubre-hatemedia/