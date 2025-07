Investigados dos hombres por comercializar vino de Rioja con etiquetas falsas bajo la leyenda 'Vino de la familia Real'

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Alduo', ha investigado a dos varones, de 36 y 42 años, como presuntos autores de una estafa continuada y de un delito contra la propiedad industrial. Exportaron a China 3.567 botellas de vino -crianza y tempranillo- etiquetadas con su propia marca. En las contraetiquetas figuraba, de forma falsa, la leyenda 'Vino de la familia real española'.

Los implicados, responsables de una empresa comercializadora de vinos con sede en La Rioja Baja, "no son bodegueros ni productores de vino amparado bajo la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja)", pero habrían introducido en el mercado nacional e internacional miles de botellas fraudulentamente reetiquetadas, falseando tanto su procedencia como su categoría.

Su objetivo era hacerlas pasar por vinos de calidad superior, cuando en realidad eran de categoría inferior, lo que generó un grave perjuicio a los productos de calidades diferenciadas amparados por denominaciones de origen protegidas. Su actividad ilícita comprometía la trazabilidad y autenticidad de los caldos, causando daño a la DOCa Rioja.

Además, no solo suponía una vulneración de los derechos de propiedad industrial, sino también un fraude directo al consumidor, al ofrecer un producto con una identidad completamente adulterada.

La operación 'Alduo' se inició a principios de enero, cuando agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja tuvieron conocimiento de que una empresa, con sede en una localidad de La Rioja Baja y dedicada a la distribución y venta de vinos a nivel nacional e internacional, amparados por la DOCa Rioja, podría estar cometiendo diversas irregularidades constitutivas de delito.

ETIQUETADO FRAUDULENTO Y FALTA DE TRAZABILIDAD

Las primeras botellas analizadas, etiquetadas con diferentes marcas y distribuidas por la empresa implicada, presentaban diversas anomalías relacionadas con el uso fraudulento de la denominación de origen calificada Rioja. En particular, la bodega que figuraba como embotelladora en la contraetiqueta, identificada con su número de registro correspondiente, no coincidía con la que aparecía en la precinta o contraetiqueta de garantía emitida por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, o bien no disponía de esta, lo que impedía garantizar la trazabilidad del vino -zona geográfica de procedencia, bodega, tipo y añada-.

Además, el etiquetado carecía de homogeneidad en su colocación, lo que evidencia que fue aplicado de forma manual, rudimentaria y burda, sin el uso de etiquetadoras automáticas. Método "para-por" para el embotellado Con el avance de la investigación, los agentes determinaron que la empresa investigada encargaba a bodegas riojanas el embotellado de vino mediante el método denominado "para-por": "para" la empresa implicada, que finalmente comercializaba el vino bajo marcas registradas de su propiedad, y "por" la bodega responsable del embotellado y de la colocación de la precinta de seguridad.

MODUS OPERANDI

Una vez finalizado este proceso, los investigados recepcionaban el vino embotellado por la bodega conforme a los estrictos estándares de la DOCa Rioja y lo ponían a la venta entre sus clientes. Cuando se quedaban sin stock, encargaban a otras bodegas una nueva remesa, esta vez de vino de inferior calidad, o bien lo adquirían en grandes superficies de alimentación.

Posteriormente, en sus propias instalaciones y mediante métodos muy rudimentarios -como el uso de agua caliente, disolventes de pegamento y raspadores-, retiraban las etiquetas y cápsulas originales, a excepción de la precinta de seguridad, sustituyéndolas por las suyas propias para volver a poner el producto a la venta como vino de mayor calidad, engañando así a sus clientes.

Entre las víctimas del fraude se encuentran los organizadores de un conocido musical en Madrid y varios clientes del mercado asiático, donde distribuyeron 3.567 botellas de vino -crianza y tempranillo- etiquetadas con su marca registrada. En las contraetiquetas figuraba, falsamente, la leyenda 'Vino de la familia real española'.

Una vez recopiladas todas las pruebas que los incriminaban, los agentes, bajo mandamiento judicial, procedieron a la entrada y registro de las instalaciones, sorprendiendo in fraganti a varios operarios mientras realizaban el reetiquetado de botellas.

Durante la actuación, se incautó documentación y todos los útiles utilizados para la alteración de las botellas, entre otros: pistolas de pegamento caliente, lacres, sellos para lacre y etiquetas autoadhesivas. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.