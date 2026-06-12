El IPC se sitúa en el 2,9% interanual en La Rioja en mayo, por debajo de la media nacional

Archivo - El aumento de precios se mantiene en datos superiores al 3% en tasa interanual a pesar de la moderación respecto al último mes. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 2,9% interanual en el mes de mayo en La Rioja, por debajo del índice nacional situado en el 3,2 por ciento, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2 por ciento y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3 por ciento en pleno 'shock' por la guerra en Irán.

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