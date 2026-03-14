IR soluciones nombra a la riojana Sara García como nueva marketing manager - IR SOLUCIONES

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

IR Soluciones, empresa líder del sector tecnológico riojano y cabecera del grupo empresarial Circular Universe, ha incorporado a la riojana Sara García Méndez como nueva Marketing Manager. Con esta nueva incorporación, se suma a una tendencia cada vez más en auge en la región: el regreso de profesionales cualificados que, tras desarrollar su carrera en grandes ciudades, deciden volver a La Rioja para aportar su experiencia al tejido empresarial local.

"Nos encontramos en un momento clave y esta incorporación supone un paso estratégico para profesionalizar el área de marketing y comunicación. La llegada de Sara nos permitirá consolidar nuestra identidad como grupo en el mercado riojano y comunicar con mayor solidez nuestro valor diferencial, reforzando así la estrategia de crecimiento en el sector", señala Jesús Hijazo, fundador de Circular Universe y CEO de IR Soluciones.

Nacida en Logroño, Sara García ha desarrollado durante casi dos décadas su trayectoria profesional en ciudades como Barcelona y Madrid, donde ha trabajado en agencias de comunicación de referencia liderando a lo largo de estos años estrategias corporativas y de marca para compañías nacionales e internacionales de sectores como gran consumo, alimentación, salud, moda o retail.

Ahora, tras años de experiencia en entornos altamente competitivos, regresa a su ciudad natal para asumir el reto de liderar la nueva área de marketing y comunicación en IR Soluciones. "Sentía que era el momento de volver y contribuir activamente al desarrollo empresarial de mi tierra. Poder aplicar aquí todo lo aprendido fuera es una oportunidad profesional y personal muy ilusionante", destaca la nueva manager.

Con esta incorporación, IR Soluciones refuerza su estructura interna y su apuesta por una comunicación estratégica alineada con los objetivos de crecimiento del grupo empresarial Circular Universe.