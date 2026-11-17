El IRJ expone la historia de la Muestra de Arte Joven de La Rioja a través de 38 carteles y material gráfico - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) expone, desde este martes y hasta el próximo día 18 de diciembre, la historia de la Muestra de Arte Joven de La Rioja a través de 38 carteles y material gráfico de este certamen que cuenta ya con más de cuatro décadas de existencia.

Como ha explicado a Europa Press el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, "hemos organizado esta exposición de material gráfico de los 41 años que lleva la Muestra de Arte Joven con nosotros, dando oportunidad sobre todo a jóvenes artistas, especialmente del arte contemporáneo en la coomunidad".

Una exposición, ha detallado, en la que "vamos a poder ver 38 elementos formados por carteles de proyectos y catálogos de estos años de la Muestra".

"Recuperamos -ha añadido- esa memoria gráfica de varias décadas que nos va a permitir a todo aquel que se acerque a nuestras instalaciones contemplar la evolución del arte contemporáneo desde los años 80 hasta nuestra actualidad".

A ello ha sumado el director general de Juventud que la exposición "también va a ser un punto de encuentro de generaciones de jóvenes artistas, muchos de ellos con grandes carreras profesionales vinculadas al arte".

Un legado, ha dicho, "que permanecía disperso y que hemos podido recuperar para pasar a verlo todo el mundo que quiera acercarse por aquí, por el IRJ, hasta el día 18 de diciembre".

En definitiva, "es una mirada hacia atrás para aprender cómo ha ido evolucionando hasta llegar al presente y entender esa evolución que ha experimentado la creación joven en La Rioja".

Alcaide ha recordado, además, que la próxima semana se va a celebrar precisamente la gala de la 42ª edición de la Muestra de Arte Joven, "en la que premiamos tanto obras como proyectos y eso es una buena señal de que el arte sigue gustando entre los jóvenes de La Rioja".

"Y también -ha aseverado para concluir el director del Instituto Riojano de la Juventud- es señal de que seguimos con ese compromiso desde el IRJ para mantener viva la Muestra".