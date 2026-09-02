IU alerta de que la "falta de mantenimiento" del Ayuntamiento hace que colegios no tengan ascensor al inicio del curso

Ascensor fuera de servicio de un colegio logroñés - IU LOGROÑO

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha alertado que varios colegios públicos de Logroño, entre ellos el CEIP Escultor Vicente Ochoa, el CEIP Las Gaunas o el CEIP General Espartero, "arrancarán el curso con sus ascensores fuera de servicio". Según la información trasladada por la comunidad educativa, los aparatos "han quedado clausurados al no estar en vigor los contratos de mantenimiento que corresponde abonar al Ayuntamiento".

Por ello, la formación ha exigido "al equipo de Conrado Escobar que lo resuelva antes del primer día de clase y explique qué ha ocurrido".

Desde Izquierda Unida, han asegurado que hay alumnado con movilidad reducida y en silla de ruedas en estos centros que "se encontrará plantas enteras inaccesibles, además del uso diario de los elevadores para subir y bajar material y mobiliario".

"No hablamos de una comodidad, hablamos del derecho de una niña a entrar en su aula como el resto. Un centro sin ascensor es un centro sin inclusión", ha señalado la coordinadora de IU Logroño, Eunate García.

La formación recuerda que el mantenimiento de los colegios de Infantil y Primaria "es competencia municipal y que un contrato vencido se ve venir con meses de antelación". "Esto no es una avería imprevista, es una decisión sobre prioridades", ha afirmado García, que enmarca el caso en el deterioro de la escuela pública riojana: "ascensores precintados, aulas convertidas en hornos sin plan de climatización y centros con falta crónica de espacio no son tres problemas aislados, son la misma política".

IU reclama una auditoría del estado de conservación y accesibilidad de todos los centros públicos de Logroño y se pone a disposición de las AMPAS afectadas.