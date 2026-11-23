La diputada de IU Henar Moreno - IU

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha alertado hoy de que en La Rioja hay 689 personas el lista de espera para una operación maxilofacial y ha preguntado qué ha pasado con el acuerdo con Vitoria.

Moreno ha querido hacer un "paréntesis" en la campaña electoral para poner "rostro" al "abandono" del Gobierno de La Rioja en la cirugía maxilofacial, donde "desde el 30 de octubre ya no hay ningún profesional".

Ha relatado el caso de una persona que lleva desde el 4 de agosto del año 2025 esperando para ser intervenida. Se trata de una persona que tuvo una intervención "a medias" porque, al padecer un cáncer, no se le podía hacer la intervención completa y se le fijó la mandíbula.

El 4 de agosto del 2025, después de que finaliza la radioterapia se le derivó para una intervención con la que desbridar la mandíbula. "Imaginémonos lo que implica una mandíbula que está fijada; implica que no puede tomarse comida normal, que tiene enormes dificultades para poderse expresar", ha señalado.

"En definitiva", ha reclamado, "lo que nos encontramos es con una persona que está sufriendo unos padecimientos injustificados desde el 4 de agosto del 2025", cuando se está "diciendo que el tiempo medio de intervención es de noventa días".

Tras reclamar a la Defensoría del Paciente, se le dice que se le va a operar en Vitoria, pero "cual es su sorpresa cuando acude al servicio público de Vitoria con una derivación de nuestra comunidad autónoma y le responden que el convenio está roto y que no le van a atender".

De este modo, ha dicho: "No tenemos profesionales en La Rioja y tampoco se están tomando las medidas para derivar a comunidades autónomas donde pudieran hacerse cargo de esta situación".

Moreno ha preguntado a la consejera de Salud, María Martín, "dónde y cuándo se va a intervenir a esos pacientes" y "qué ha pasado con el convenio que existía con la comunidad autónoma vasca para que no esté en vigor", así como "qué negociaciones se están planteando".

La apuesta del Gobierno riojano, ha dicho, "siempre es la misma, licitar a la privada", pero el servicio de cirugía maxilofacial se quedó desierto, así que se ha preguntado "en qué situación" quedan estas personas.

"Lo que es una realidad es que el sistema público de nuestra comunidad autónoma no hace otra cosa que marear a las personas en momentos de enorme vulnerabilidad", ha clamado.