IU celebra la sentencia sobre el velo islámico y exige a Educación "que actúe ante la discriminación en más centros" - IU

LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja celebra la sentencia dictada por el Juzgado de Logroño que reconoce que la prohibición del uso del velo islámico a una estudiante del IES Sagasta vulnera su derecho fundamental a la libertad religiosa y exige a la Consejería de Educación "que actúe de inmediato en los centros donde se estén aplicando normas discriminatorias".

Este fallo judicial confirma "lo que IU ha venido denunciando desde el inicio del curso: que no estamos ante un caso aislado, sino frente a una práctica de discriminación islamófoba en un centro público, amparada por una supuesta neutralidad que, en realidad, no se aplica de forma equitativa en el sistema educativo".

El diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, considera que la resolución es "clara y contundente". "Es una victoria frente a la islamofobia institucional. La justicia ya ha hablado. ¿Qué va a hacer ahora la Consejería de Educación, no solo con este caso, sino con el resto de centros donde se está vulnerando sistemáticamente este derecho fundamental?"

Desde Izquierda Unida recuerdan que "ésta no es una situación puntual. Ya en septiembre se denunció públicamente que varios institutos de La Rioja estaban aplicando normativas que impedían a las alumnas acudir a clase con hiyab. Una realidad que ha forzado a muchas a elegir entre su identidad y su derecho a estudiar. En lugar de intervenir, la Consejería respaldó estas decisiones, justificándolas con la autonomía de los centros y su democracia interna".

"Es inadmisible que la Consejería siga mirando hacia otro lado mientras se vulneran derechos fundamentales en centros públicos que están bajo su responsabilidad. Desde Izquierda Unida hemos llevado ya varias iniciativas al Parlamento para exigir una solución. Ya lo preguntamos en su momento y entonces se lavaron las manos. Hoy, con una sentencia firme encima de la mesa, no pueden seguir escondiéndose", ha señalado Ollero.

Para Izquierda Unida, "el problema no es un pañuelo, sino un modelo de gestión que permite, cuando no legitima, prácticas excluyentes, lejos de la visión laica e integradora real en el sistema educativo que defienden desde la formación".

"Si de verdad queremos debatir sobre laicidad en la escuela pública, adelante. Nosotras estamos encantadas. Pero mientras se sigan impartiendo clases de religión católica en horario lectivo, pagadas con fondos públicos y dentro de espacios públicos, que nadie intente disfrazar de neutralidad lo que es racismo e islamofobia", ha añadido el diputado.