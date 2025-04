IU critica listas de espera "de hasta 7 años" en el centro de atención a personas con discapacidad de Fuenmayor

Pide al Gobierno riojano que "deje de mirar a otro lado" e imponga "los recursos necesarios" para ofrecer una atención de "calidad"

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha pedido al Gobierno riojano que "deje de mirar para otro lado" e imponga "los recursos necesarios" para ofrecer una atención "integral y de calidad" a los usuarios de los centros de servicios sociales de la CAR. "No es de recibo que en el caso del centro de Fuenmayor, las personas con discapacidad menores de 65 años tengan que soportar una lista de espera que excede, en ocasiones, los siete años".

Como ha explicado Moreno, esto es "un claro ejemplo" de la consecuencia de una reforma administrativa que permite que las personas mayores que residen en esos centros, una vez cumplieran dicha edad, "ya no salieran a otro tipo de residencias". Como indica la diputada de IU, esto "puede tener un aspecto positivo porque así no se desubican pero también es negativo porque las personas menores de 65 años no tienen las plazas necesarias".

Por ello, indica, "es fundamental y prioritario la creación de nuevos centros residenciales para atender esas demandas".

Henar Moreno ha comparecido este martes en rueda de prensa junto al responsable del área de salud y políticas sociales de IU La Rioja, Ricardo Santamaría, para criticar "la nefasta gestión" del Gobierno riojano en cuanto a servicios sociales.

En concreto ha hecho referencia a tres centros; el de Lardero, el de Calahorra y el de Fuenmayor "que entran dentro del ámbito competencial de la comunidad autónoma de La Rioja".

Para la diputada de IU "lo único que hacen todos" para justificar la merma en el servicio es "tirarse los trastos a la cabeza. Unos dicen por un lado que el Gobierno de España da más o menos financiación y otros que el Gobierno regional es más o menos responsable".

Pero "la única realidad es que la situación es complicada. Deberíamos situar a las personas y sus necesidades en el centro y dejar de poner excusas, que es lo único que hace la Consejería de Salud y Servicios Sociales".

"FALTA DE PROFESIONALES", SOBRE TODO, EN HORARIOS DE TARDE Y NOCHE

Desde IU también aseguran que en estos centros "hay falta de profesionales. En concreto -indica Moreno- "ya no hay médico o médica ni en el centro de Fuenmayor ni tampoco en el centro de Lardero, un centro que, por otra parte, es pionero porque es un centro residencial para las personas mayores que tienen problemas de exclusión social".

Por eso "hacemos una referencia específica a la necesidad de contratar profesionales sociales" para mejorar también los servicios y necesidades de estas personas "que también las tienen pasadas las 3 de la tarde. Tienen que ser también atendidos durante las 24 horas del día".

También critica "la clara discriminación de los profesionales en el ámbito de salud de los servicios sociales", según dónde trabajen.

Para la diputada de IU es "fundamental" hacer frente a estos problemas porque "son personas que tienen serios problemas de salud. Creemos que ha llegado el momento de que el Gobierno de La Rioja deje de mirar para otro lado".

"No es de recibo esta situación porque, además, el presidente de la comunidad autónoma ha llegado a recibir a las trabajadoras de estos ámbitos y ha mirado para otro lado. Les ha dicho que estaba muy preocupado por esa situación y la realidad es que han pasado meses y no ha hecho nada".

"RECURSOS" PERO TAMBIÉN "VOLUNTAD"

Para IU está claro que esto tiene que ver con "recursos" pero no solo con eso "tiene que ver con la clara voluntad de no dejar abandonado precisamente al sector que más lo necesita, las personas más vulnerables".

"Esto requiere de recursos pero también requiere de modificaciones legislativas y de una apuesta clara para garantizar que las personas con discapacidad no sufran esa doble discriminación que haga que no tengan un sistema de entrada al sistema residencial con una situación que claramente atienda sus necesidades vitales".

También vuelve a reivindicar una "petición histórica" de IU como es "la defensa de la ayuda a domicilio, aumentando el número de horas, el número de tiempos a lo largo del día...".

En definitiva -indica- "necesitamos un impulso e incremento de las cuestiones técnicas, necesitamos un aumento en el número de plazas y especializarlas, ratios adecuadas, trabajadores integradores y educadores sociales en todos los turnos del día, incluida la noche, y atender, en definitiva, las distintas necesidades que tengan los usuarios".

Todo ello "a pesar del programa de buen gobierno del Partido Popular" que, a su juicio, "sigue demostrándose como un programa de buen gobierno para unos pocos, para los más ricos de nuestra comunidad".