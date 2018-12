IU dice que no puede estar "a merced" de los tiempos de Podemos y avanza en solitario hacia la campaña electoral

Publicado 27/11/2018 13:41:56 CET

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida en La Rioja, Diego Mendiola, ha explicado hoy que esta formación no puede estar "a merced" de los tiempos de Podemos y, por tanto, avanzará en solitario hacia la campaña electoral.

En rueda de prensa junto a Julio Martínez, miembro de IU y del Partido Comunista de España, y de Noemí Ruiz, de la Dirección de IU, Mendiola ha explicado cómo, después de que IU, Equo y Podemos llegaran a un acuerdo, espejo del nacional, para confluir a los comicios autonómicos y municipales en La Rioja como Unidas Podemos, en octubre "el dialogo se quedó en suspenso durante el mes de octubre".

Tras este tiempo, Izquierda Unida ha intentado reanudar el diálogo y se ha encontrado, ha dicho Mendiola, con "un problema obvio de organización" por la "cerrazón" de Podemos a no celebrar primarias (entre los candidatos de las tres formaciones) al Parlamento de La Rioja pero sí al Ayuntamiento de Logroño.

Para Mendiola, el tiempo electoral se está echando encima e Izquierda Unida no puede improvisar, en el último mes, un candidato y un programa, por lo que ha decidido avanzar en solitario.

"Si vamos a ir a una confluencia una formación no puede imponer" condiciones, ha resaltado al tiempo que ha indicado que "no se puede estar a merced" de una formación y, por ahora, sólo ha habido "interlocución" en Alfaro.

No ha rechazado que se pueda llegar a un acuerdo de aquí a las elecciones, pero, mientras, ha dicho: "Tenemos que avanzar nosotros". En palabras de Martínez: "No nos estamos negando a un acuerdo, pero no podemos llegar al mes antes de las elecciones sin tener el trabajo hecho".

Para Mendiola, las primarias son "el proceso más democrático hasta cierto punto", pero lo que no puede admitir IU es que "estén encantados de hacerlo en Logroño, pero en La Rioja no".

En cuanto a Cambia Logroño, ha creído que "es un asunto que también hay que resolver" porque, actualmente, está integrado por Equo e IU y "tiene que pasar por la participación de todos sus integrantes".

El 21 de diciembre, IU La Rioja celebrará asamblea para decidir a sus representantes en las elecciones del Parlamento de La Rioja y en Logroño.