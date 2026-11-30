La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, con los candidatos al Congreso y al Senado - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha calificado hoy el día de "triste y duro", tras la victoria del Partido Popular que podrá forma mayoría absoluta con Vox. "Ha ganado la movilización de la derecha", ha considerado.

Moreno ha lamentado que, tras cincuenta años de democracia, "la extrema derecha haya vuelto al poder", advirtiendo de las "consecuencias nefastas para los derechos de todos y todas; especialmente de todas".

"Ha ganado la movilización de la derecha, pero volveremos a ganar en la defensa de nuestros derechos; todo lo hemos conquistado a base de lucha", ha clamado.

Frente Amplio e Izquierda Unida, ha afirmado, van a seguir siendo "referentes". Tras recordar cómo se vio "la voz de la calle" en la huelga, y la manifestación, del 11 de noviembre, ha considerado que sigue la "esperanza".

Para Moreno, "desde la izquierda no se ha sabido analizar que la gente está atravesando enormes dificultades", y ha habido una falta de "ambición o miedo".

Así, ha relatado cómo cuesta mucho sacar adelante "determinadas luchas" como la subida del salario mínimo, pero: "Si a la vez sube la inflación y la vivienda se ha disparado, la gente vota su herida y eso no lo hemos sabido analizar".

Moreno, por otro lado, ha creído que, "si algo se ha visto en La Rioja, ha sido que la ola del voto útil se ha profundizado más", con lo que el PSOE "ha tenido un voto prestado". Así, en el PSOE han tenido, en La Rioja, "un resultado extraordinario con respecto al resto del Estado".

Ha hecho, además, un llamamiento al Partido Popular para que "no se ponga de perfil" y diga "a qué está dispuesto a renunciar para gobernar", y si va a plegarse a las peticiones "machistas y racistas" de Vox.