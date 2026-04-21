IU llevará al Parlamento las reivindicaciones de las educadoras infantiles y apoyará su concentración

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida La Rioja ha anunciado su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles, que agrupa a profesionales del ciclo 0-3 de todo el Estado. La formación llevará estas demandas al pleno del Parlamento de La Rioja del próximo jueves y estará presente esta tarde en la concentración convocada a las 19 horas en la Plaza del Mercado de Logroño.

Las educadoras del primer ciclo infantil denuncian unas condiciones que consideran insostenibles: las ratios legales en España -de hasta 8 bebés, 14 niños y niñas de un año y 20 de dos años por educadora- duplican las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE. A ello se suman salarios que apenas superan el salario mínimo, la ausencia de horas no lectivas para el trabajo pedagógico y el no reconocimiento de su labor como personal docente. Un sector integrado en un 97% por mujeres y que, según la plataforma, sufre un abandono institucional sistemático.

"El primer ciclo de Educación Infantil lleva demasiado tiempo invisibilizado y tratado como un mero recurso de conciliación. Los niños y niñas de 0 a 3 años tienen los mismos derechos educativos que cualquier otro alumno, y las profesionales que las acompañan merecen condiciones laborales y salariales dignas. Desde Izquierda Unida La Rioja no vamos a mirar para otro lado," ha declarado la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno.

BAJADA URGENTE DE RATIOS

La plataforma exige, entre otras medidas, una bajada urgente de ratios hasta equipararlas a los estándares europeos, incorporar el sistema de la 'Pareja educativa' como criterio pedagógico para todo el nivel educativo, un calendario laboral igual al del resto de etapas educativas, 5 horas semanales no lectivas para tareas pedagógicas, y el reconocimiento de las trabajadoras de escuelas de gestión directa como personal docente. IU La Rioja comparte este diagnóstico y defenderá en el pleno del jueves una apuesta por la red pública, gratuita y universal del 0-3.

Moreno ha subrayado además la dimensión política de la movilización de hoy: "Invertir en el 0-3 es invertir en el futuro de nuestra sociedad. No podemos consentir que se siga ejerciendo lo que las propias educadoras llaman violencia institucional contra la primera infancia. Hoy estaremos con ellas en la calle, y el jueves lo estaremos en el Parlamento."