IU y PCE reafirman su compromiso con la "injusticia" al pueblo saharaui en su "lucha por su libertad de elección"

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida y el Partido Comunista han reafirmado hoy su compromiso con la "injusticia" al pueblo saharaui en su "lucha por su libertad de elección".

El delegado Saharaui en La Rioja, Abdelahe Jamas, el coordinador regional de IU, Diego Mendiola, y el secretario de Organización Regional PCE, Julio Martínez, han informado en rueda de prensa sobre la situación actual en el Sáhara ocupado por Marruecos.

Martínez ha destacado el "apoyo constante" de estas formaciones "a las aspiraciones de antiguos ciudadanos españoles como los del Sáhara Occidental".

Ha creído que, en el 45 aniversario de la proclamación de la república saharaui en el exilio, es un "momento extraordinario para que España acepte su papel de potencia descolonizadora" y que es "el momento para que nuestro gobierno deje de ponerse de perfil".

En este sentido, Mendiola ha reafirmado el "compromiso histórico" de ambas formaciones con las "aspiraciones democráticas legítimas de la república árabe saharaui".

Es, ha dicho, un "pueblo que quiere ejercer sus derechos y se encuentra con la represión" de Marruecos y "la indiferencia del mundo occidental".

Abdelahe Jamas ha puesto el acento en la situación del joven periodista Mohamed Lamin Haddi, condenado por levantar un campamento de protesta social, en huelga de hambre, privado de libertades y en peligro. Ha lanzado un SOS para salvar su vida.

Ha señalado, también, que el 13 noviembre Marruecos rompió el alto al fuego firmado hacer treinta años entre el Frente Polisario y Marruecos, con la presencia de Naciones Unidas.

Ha reclamado al Gobierno de España, "como potencia colonizadora ante naciones unidas" que "sigue siendo la responsable" del pueblo saharaui.

"Cada uno desde su lugar puede hacer mucho en la defensa de una causa tan justa y noble", ha trasladado y, en ese sentido, ha señalado que existen ciudades en La Rioja hermanadas con este pueblo (como Logroño o Calahorra).

Estos hermanamientos, ha añadido Martínez, expresan que el "pueblo riojano están favor de un pueblo que fue español y lucha por su libertad de elección; el problema son los gobiernos".

PERIODISTA DETENIDO

Jamás ha destacado el caso de Mohamed Lamin Haddi. Ha relatado que es un preso político saharaui del grupo Gdeim Izik, que fue condenado por un tribunal militar marroquí a 25 años de cárcel de forma injusta tras su detención en el desmantelamiento del Campamento de la Dignidad.

Haddi es un periodista y activista de DDHH, que se encontraba ayudando a dos médicas belgas a socorrer a heridos saharuis durante el desmantelamiento de GDEIM IZIK.

Haddi lleva más de 50 días de huelga de hambre, no le han dejado a su fmailia visitarlo, y no se sabe si está vivo o muerto, no dejan a su familia ir a verlo. Esta situación ha generado una campaña para visibilizar su situación con fotos, en las redes sociales, con hashtag #LibertadHaddi.