IU y el PCE salen a la calle el 1 de Mayo "por la paz, la vivienda y una vida digna para la clase trabajadora"

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida y el Partido Comunista de La Rioja salen a la calle este 1 de Mayo "por la paz, la vivienda y una vida digna para la clase trabajadora". Con este objetivo, participarán mañana viernes en la manifestación del Primero de Mayo convocada por los sindicatos de clase CCOO y UGT en Logroño.

Las organizaciones llaman a sus militantes y simpatizantes a organizarse a las 12,30 horas en su sede de La Zurda para acudir juntos a la marcha, que partirá a las 13 horas desde la Glorieta del Dr. Zubía. Tras la manifestación, a las 14,30 horas se celebrará el tradicional Vino del 1 de Mayo en la misma sede.

Como señalan desde ambas organizaciones, "en un contexto internacional en el que la guerra y el militarismo avanzan sin freno, Izquierda Unida y el PCE toman la calle este Primero de Mayo bajo el lema 'Paz, techo y vida digna' para exigir que los gobiernos pongan la vida de las personas por delante de los intereses imperialistas y capitalistas".

"Frente a una clase política que destina miles de millones a armamento mientras recorta derechos, ambas organizaciones reivindican la paz, el respeto al derecho internacional y la soberanía de los pueblos", añaden.

En el plano social, IU y el PCE "denuncian que la clase trabajadora sigue pagando las consecuencias de un sistema que trata la vivienda como un activo especulativo, el trabajo como una mercancía y los servicios públicos como un negocio".

Exigen "el fin de la especulación inmobiliaria, la reducción de jornada sin bajada de salarios, subidas salariales que recuperen el poder adquisitivo perdido y servicios públicos blindados frente a la privatización".

Y colocan en el centro a las mujeres trabajadoras, "que sostienen sectores enteros en condiciones de precariedad mientras siguen enfrentándose a la violencia machista y a la desigualdad estructural".