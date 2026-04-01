IU pide al Gobierno "revisar a fondo" la Ley del Paisaje tras ver el Consejo de Ministros su inconstitucionalidad

El diputado de IU Carlos Ollero - IU

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha pedido hoy al Gobierno riojano "revisar a fondo" la Ley del Paisaje tras aprobar, ayer, el Consejo de Ministros su suspensión; una decisión que podría desembocar en la presentación de un recurso por inconstitucionalidad.

Ollero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que el Consejo de Ministros acordó ayer "promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Paisaje de la Rioja".

Fue una decisión tomada, ha relatado, al considerar que "hasta seis artículos y una disposición transitoria podrían ser inconstitucionales, especialmente por invadir competencias estatales".

En el mismo, se acordó "la suspensión de estos preceptos por afectar a la legislación básica sobre Medio Ambiente, que son competencias estatales".

"Literalmente", ha explicado, el Consejo de Ministros dice que la Ley del Paisaje "utiliza términos difusos y subjetivos"; algo que, ha recordado, desde Izquierda Unida ya denunciaron.

De hecho, ha señalado, fue este grupo el único que votó en contra de la ley, que contó con el voto a favor del Partido Popular y la abstención del resto (PSOE y Vox).

El Consejo de Ministro, ha añadido, cree que "existe un posible menoscabo del principio de seguridad jurídica" con una "deficiente técnica legislativa".

"Es una ley que no está bien hecha, como considera el Consejo de Ministros, por invadir competencias; pero también consideramos que es una ley que no está bien hecha porque no es un instrumento eficaz para proteger y defender el paisaje de La Rioja", ha visto.

A su juicio, el Gobierno de La Rioja "debe responder urgentemente a este acuerdo del Consejo de Ministros" y a "esta posibilidad de que exista un recurso de inconstitucionalidad contra la ley".

Para ello, ha considerado, debe "negociar con el Gobierno central" en una comisión mixta y "modificar" la ley. Lo ha visto, además, como una oportunidad, dado que "Ley del Paisaje no sirve si permite llevar adelante proyectos empresariales como el de Manjarrés".

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Ha concretado que, desde el Consejo de Ministros, se considera que "hasta seis artículos y una disposición transitoria, la segunda en concreto, invaden competencias estatales porque se refieren, sobre todo, a la distinta zonificación".

"Se refiere, también, a la elaboración de planes y proyectos que inciden en la evaluación de posibles impactos sobre el paisaje de nuestra comunidad autónoma que pueden invadir competencias estatales", ha explicado.

Ha sumado que, como denunció Izquierda Unida, "se refiere también a una falta de claridad en multitud de términos que se utilizan en la ley, términos tan importantes como elevado impacto paisajístico que no se acaban de aclarar". Así, "es difícil determinar hasta dónde llega la protección del paisaje si no se aclaran esos términos".

EL GOBIERNO RIOJANO CREE QUE NO COLISIONA COMPETENCIAS

El Gobierno riojano, consultado tras la decisión del Consejo de Ministros, se ha remitido a lo ya dicho el pasado 10 de marzo.

En aquel momento, tras la intención del Gobierno central de pedir un dictamen al Consejo Consultivo, el portavoz, Alfonso Domínguez, defendió "al cien por cien" la Ley del Paisaje considerando que "no colisiona ninguna competencia".