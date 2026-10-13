IU pide al Gobierno riojano que "dé marcha atrás" en la derogación de la moratoria para la instalación de macrogranjas

Henar Moreno, en la rueda de prensa - IU LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja Henar Moreno ha reclamado este martes al Gobierno regional que "dé marcha atrás" -mediante una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la comunidad para 2027- en la derogación de la moratoria sobre la instalación de macrogranjas en territorio riojano.

Así ha reaccionado Moreno, en una rueda de prensa, a que el Gobierno de La Rioja haya impulsado a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2027 la eliminación de la moratoria a las macrogranjas vigente en la región.

Algo, ha recordado que "pasa precisamente por derogar una iniciativa que Izquierda Unida tuvo hace ya cuatro años para establecer una moratoria en el ámbito de la proliferación de macrogranjas que se estaba produciendo a lo largo y a lo largo de nuestro país".

Estas instalaciones, ha apuntado, "tienen claramente un efecto muy nocivo también sobre la vida de las personas y también sobre una cuestión fundamental para el campo riojano: la fertilidad de las tierras, la contaminación que se produce como consecuencia de los purines".

En sus palabras, "cuando en primer lugar vimos esta iniciativa, no éramos capaces de comprender a qué venía", por lo que ha considerado que "claramente el Gobierno de La Rioja quería que pasara de puntillas, porque se las daba de preocuparse por el medioambiente, por el paisaje, pero lo que está detrás lo hemos sabido ahora y es el anuncio de esa creación de esa una macrogranja de cerdos en Pradejón".

Anuncio, ha dicho, que "ha provocado incluso enfrentamientos dentro del propio Partido Popular", ya que, en sus palabras, "por un lado el Gobierno de La Rioja trae la derogación en el Parlamento; por otro lado, el alcalde de Pradejón, también del Partido Popular lo apoya; y por otro lado la alcaldesa de Calahorra se suma a una iniciativa del Partido Socialista y vota en contra de que se establezca esa macrogranja".

Para IU, ha apuntado Moreno, "el establecimiento de macrogranjas es una cuestión de comunidad autónoma porquem por mucho que un ayuntamiento le pueda parecer bien, la realidad es que tiene efectos sobre todo su entorno".

A ello ha sumado "efectos no anunciados todavía, que veremos con el tiempo" y hasta con "la proliferación de anuncios de plantas de biogás en nuestra comunidad autónoma y que han siempre tenido el rechazo de la gente que habita esos lugares" donde se pretenden instalar.

"¿Cómo se puede plantear que queremos proteger el entorno rural y a la vez cargar al entorno rural de olores y de incomodidades, de toxicidades en el territorio?", se ha preguntado la diputada regional, quien ha apostado porque "de lo que tendríamos que estar hablando es de prorrogar esa moratoria para las macrogranjas que se aprobó en 2023 y que vencerá en 2027".

Respecto al proyecto que se anuncia para Pradejón, Henar Moreno ha afirmado que "es una macrogranja en la medida en que además va a suponer 44.000 litros de agua al día en una zona de regadío", además de que "va a generar 9 millones de litros de estiércol y de purines al año". "Y después de esa generación de estiércol dirán, ahora tenemos que poner una planta de biogas para sacar también esos purines", ha añadido.

Frente a esta situación, "l que queremos hacer es apostar por un territorio sostenible, que permita la vida de las personas en el entorno rural y que, sobre todo, esté vinculado a que haya una generación de economía, un principio de soberanía alimentaria y no ser exportadores de temas para generación de perjuicios en nuestro entorno rural".

Por eso, "creemos que el Gobierno de La Rioja tiene que dar marcha atrás, tiene que aprobar una enmienda que pase por la derogación, por la eliminación de esa moratoria", a lo que ha unido la necesidad "en sentido contrario" de "proteger a la gente que habita el entorno rural y hacerlo aumentando esa prórroga".

"Que dejen de mirar para otro lado, que dejen de situarse con los poderosos y que se preocupen por los que dicen preocuparse, por las personas que habitan en el entorno rural, por los riojanos, por las riojanas y por un entorno agrario que está prácticamente en peligro de extinción. Porque esto podría suponer la puntilla para el sector agrario tal y como lo conocemos", ha concluido Henar Moreno.