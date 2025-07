IU y PR acusan al PSOE de bloquear el cambio político en Nájera y permitir la continuidad del gobierno del PP

LOGROÑO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida y el Partido Riojano de Nájera han criticado este jueves la decisión de la asamblea local del PSOE de rechazar la moción de censura contra el actual gobierno municipal del Partido Popular a dos días de que venza el plazo impuesto por la cuestión de confianza.

Una decisión que, para ambas formaciones, supone una cesión política ante un equipo de gobierno que ha demostrado su incapacidad para gestionar y que mantiene a la ciudad en un estado de parálisis institucional, falta de transparencia y confrontación ciudadana.

Ambos grupos consideran que el PSOE ha decidido quedarse al margen en un momento clave, evitando asumir su parte de responsabilidad y bloqueando la posibilidad de construir una alternativa transformadora, viable y plural.

"Lejos de defender el 'interés general', como repite el señor Manzanares -afirman IU y PR- esta decisión solo favorece al alcalde Salaverri y a las políticas conservadoras del PP".

"No es que no haya condiciones para un acuerdo. Lo que no hay es voluntad política. El PSOE se ha instalado en la comodidad de criticar al PP desde la barrera, pero no tiene el valor de arremangarse para construir una alternativa. Eso sí, luego se llenan la boca hablando de 'interés general'. ¿Qué interés defienden dejando gobernar a la derecha más reaccionaria?", subrayan desde las formaciones.

Desde IU y PR recuerdan que, desde hace meses, las tres fuerzas de la oposición -Izquierda Unida, Partido Riojano y PSOE- consensuaron un programa político alternativo con el objetivo de desbloquear la parálisis actual y revertir la deriva conservadora del gobierno municipal.

"Ese acuerdo existe, está redactado y ha sido aceptado por las tres partes. Por tanto, no es cierto que no haya propuesta común ni coordinación. Saúl Manzanares no dice la verdad. Lo único que impide avanzar es la falta de acuerdo interno en el PSOE sobre la persona que debe encabezar la alcaldía. Parece ser que ahora son ellos los que no están de acuerdo con su candidato y prefieren seguir sosteniendo a Salaverri. Es una cuestión de voluntad política. Nada más", apuntan.

Añaden que "hace más de 5 meses que IU y PR hicimos pública nuestra postura de sacar adelante la moción y han esperado a que venza el plazo de 30 días para excusarse en el último momento, así demuestran su interés".

Y recalcan que "en cualquier caso, hasta el sábado aún es posible evitar un gobierno plegado a sus intereses, los puntos en común tal y como hicimos público las tres formaciones tras los incidentes de febrero de manera conjunta, son claros, y la disposición de IU y PR está más que acreditada". "La pelota está en el tejado del PSOE", aseguran.

Ambas formaciones advierten de que "la falta de decisión del PSOE implicará que, pese a la debilidad del PP, se prolongue su gobierno en minoría durante la segunda mitad de la legislatura, con el respaldo indirecto del grupo socialista".

"En la práctica -afirman-, el PSOE se convierte en cómplice necesario de la continuidad de unas políticas que ha criticado públicamente pero que, con su inacción, está permitiendo".

"Las declaraciones de Saúl Manzanares demuestran que prefiere avalar un gobierno inútil antes que llegar a un acuerdo con quienes realmente queremos transformar esta ciudad. Ni se les ha impuesto nada, ni se les ha exigido un precio. ¿El resultado? Una Nájera estancada, sin liderazgo y sin futuro. Si el PSOE no actúa, será igual de responsable que el PP del hundimiento político y social de esta ciudad", han sentenciado.