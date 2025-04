IU reclama a Martín que "haga su trabajo" y "cumpla la Ley" con la acogida de los menores no acompañados

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, reclamado a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, que "se ponga a hacer las tareas" y "cumpla la Ley" con la acogida de menores migrantes no acompañados.

"Si van a venir en torno a 150 niños y niños lo que tiene que hacer es buscar o alquilar centros o viviendas donde puedan ubicarse esas personas, y también que se ponga ya a contratar los profesionales necesarios para darle esa atención que dice que tanto le preocupa", ha añadido.

En comparecencia de prensa, Moreno ha recordado a Martín que "cuando uno decide gobernar no solo es para figurar, es para gestionar, para atender para cumplir y para cumplir la Ley". Todo ello, porque ha asegurado "es desalentador" escuchar a la consejera señalar que La Rioja "no tiene ninguna plaza, que está todo lleno", aunque "realmente no ha hecho ningún esfuerzo por adaptarse a la situación que vivimos".

La parlamentaria de IU ha puesto el acento en que La Rioja "siempre hemos dicho que es una tierra acogedora" para, a continuación, recordar varias "movilizaciones" a favor de los refugiados "frente a ataques que ha habido en otras ocasiones por parte del Partido Popular".

Moreno ha acusado a la consejera de "no hacer su trabajo para adaptar nuestro sistema de acogida para garantizar que estos niños y niñas" puedan venir a La Rioja. "Aunque lo nieguen, ha habido más de cuatro conferencias sectoriales por parte del Ministerio de Juventud e Infancia para intentar negociar una distribución de esos niños y niñas que permitan garantizar los derechos vitales de ellos", ha añadido.

Ha insistido en que Martín "en estos dos años no ha hecho nada". Ha recordado que "suscribió un acuerdo por el que tenía que acoger a cuatro niños en el 2024, de los que exclusivamente acogió a dos y ahora dice que nuestro sistema de acogida no puede acoger a ningún niño o niña".

"La realidad es que esto no va de opción, esto no va de cuántos niños y niñas nos gustaría acoger, esto va de derechos humanos y de estar a la altura de los convenios internacionales que suscribimos de los derechos humanos; y en definitiva, hay 4.500 niños y niñas en Canarias que tienen que ser distribuidos para poder garantizar su subsistencia en condiciones de dignidad".

Ha asegurado que "frente a algunos que plantean la política del miedo", el Gobierno de España ha hecho "un esfuerzo importante, garantizando también acompañamiento económico de los menores".

Moreno, en este punto, ha lamentado las tesis de Vox que "los niños y niños y jóvenes migrantes generan inseguridad, la realidad, es al contrario, ya que el 80 por ciento de los niños y niñas que salen de la acogida están trabajando y en el 50 por ciento están trabajando y estudiando, por lo que no hay una situación precisamente de delincuencia".