IU La Rioja critica que algunas listas "se han agotado sin cubrir todas las necesidades de la Educación Pública"

La diputada de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha criticado que algunas listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad "se han agotado sin cubrir todas las necesidades de la educación pública de la comunidad". Una situación -indica- que es "preocupante" porque los alumnos "van a empezar sin profesor en algunas materias".

Henar Moreno ha explicado que, por ejemplo, esta situación ocurre en Filosofía con ocho vacantes "que no se han cubierto" pero también en especialidades de FP como, por ejemplo, en Informática, o en Proceso de Mecanizado en Calahorra o Haro. "Todo ello generará un problema serio para dar la formación que necesitan los alumnos".

Ante esta situación, la diputada regional asegura que "ya han comenzado los recortes en los servicios públicos del PP". Así, señala, "ayer siendo La Rioja una de las últimas ccaa en cubrir las vacantes después de que el PP la primera medida que tomara fue postergar el proceso de destino para el próximo curso 23-24".

LLAMAMIENTOS

"No contentos con ello y lejos de intentar solucionar el problema -prosigue- lo que hacen es cambiar el mecanismo de llamamiento a partir del curso 23-24. Cuando antes, por exigencia de IU, se llamaba diariamente, ahora la realidad es que se ha vuelto a llamar dos veces en semana y, además, cambia la normativa para garantizar que no se cubre ni una sola baja de menos de 15 días".

Como explica Moreno, "esto genera problemas en los centros educativos que no tienen cubiertas las necesidades académicas". Además, "vemos al PP practicando la política de los recortes en la educación pública y nos tememos lo peor porque, además, ya han anunciado el aumento de las ratios en la escuela concertada para derivar alumnos de la pública a la privada".

Así, indica, "el PP no solo no va a resolver ni un solo de los problemas de la educación pública sino que comienza la legislatura recortando" pero, ente ello, indica, "nos tendrán en frente porque no vamos a permitir ni un ataque más a la educación pública".

RETIRAR EL DECRETO

Por su parte, y ante el comunicado de Educación informando de que la instrucción comunicada el 24 de agosto por la Dirección General de Gestión Educativa para el curso 2023/2024, "no será de aplicación, en lo relativo a los llamamientos de sustituciones de docentes y en las sustituciones inferiores a 15 días, hasta que se negocie en la mesa sectorial de educación con las organizaciones sindicales con representación en la misma", desde IU aseguran que "no hay marcha atrás si no quitan el decreto".

"Hasta ese momento decir que no se va a llevar adelante no tiene sentido, hay un decreto, parecen excusas de mal pagador y no entiendo la causa". Así, Moreno insta al Ejecutivo regional a que "retire el decreto y que se siente a negociar y a apostar por la mejora de la educación pública de la comunidad".