IU ve un "modelo autoritario" en el "cierre" del Parlamento mientras se tramitan los presupuestos

Archivo - Los diputados de IU, Henar Moreno y Carlos Ollero, entrando al Parlamento de La Rioja - IU - Archivo

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha criticado hoy que el Partido Popular "vuelve a cerrar el Parlamento de La Rioja" mientras se tramitan los presupuestos, clamando: "Es la tercera vez en tres años de legislatura. No es una excepción, es su modelo autoritario".

En nota de prensa, la formación de izquierdas ha visto en el hecho de que mientras se tramitan los presupuestos no haya plenos "una práctica sistemática para evitar el control democrático".

Lo ha hecho después de que, en Junta de Portavoces, el PP haya comunicado que, con motivo de la tramitación de los presupuestos para 2026, suspende de nuevo la actividad ordinaria de la cámara.

"Es la tercera vez consecutiva que lo hacen. Lo denunciamos en 2023, lo volvimos a denunciar en 2024, y ahora, en 2025, repiten el mismo bloqueo institucional", ha dicho la portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno.

A su juicio, "ya no pueden hablar de medidas excepcionales: esto es una estrategia deliberada para amordazar a la oposición y gobernar sin rendir cuentas".

Ha relatado cómo el "cierre encubierto" del Parlamento "impide la celebración de plenos, la tramitación de iniciativas, la comparecencia del gobierno ante las preguntas de los grupos, y la posibilidad de debatir sobre las necesidades urgentes de la sociedad riojana".

"El PP ha convertido la mayoría absoluta en una herramienta para blindarse del debate y gobernar por decreto. No es una excepción, es su modelo autoritario", ha remarcado Moreno.

Izquierda Unida recuerda que ni en la anterior legislatura, ni en ninguna anterior, se había llegado a cerrar el Parlamento "de manera tan prolongada y reiterada".

"Lo que hoy hace el Partido Popular, con Gonzalo Capellán al frente, no tiene precedentes democráticos en La Rioja. Jamás un gobierno había tratado con este desprecio a la cámara que representa a la ciudadanía", ha denunciado Moreno.

IU critica también la "doble vara de medir del PP". "Hoy quienes cerraban el Parlamento acusan de bloquear; quienes clamaban por transparencia, imponen la opacidad. Los que antes hablaban de 'secuestro parlamentario' por mucho menos, hoy son cómplices de este cerrojazo sin rubor alguno", ha dicho.

IU ha advertido de que "esta forma de gobernar sin control parlamentario perjudica directamente a la ciudadanía riojana".

Así, ha dicho, "mientras el PP silencia el Parlamento, en las calles de La Rioja hay urgencias que no pueden esperar: listas de espera eternas en sanidad, recortes en la educación pública, crisis de acceso a la vivienda, precariedad en el sector de los cuidados...".

Sin embargo, ha añadido, "Capellán prefiere evitar el debate antes que dar soluciones". Ha finalizado avisando: "Que no cuenten con nuestra complicidad".