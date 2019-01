Iván Ferreiro, Ángel Stanich y Aurora&The Betrayers confirmados para el 'Muwi La Rioja Music Fest 2019'

Publicado 17/01/2019 17:36:37 CET

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest nos sorprendía hace un mes con el anuncio en solitario, no necesitaba de más compañía, de Iván Ferreiro como artista fijo en el cartel, ahora se suman a éste: Ángel Stanich, Hidrogenesse, Cariño, Ático 8 y Aurora & The Betrayers reforzado este último grupo por el calificativo de "mejor concierto de Actual 2019" por las sensaciones del exquisito y sincero paso por Logroño, sirven ahora a los promotores para confirmar su presencia en agosto.

Esta nueva tanda de confirmaciones supone una selección de lo más relevante del panorama del pop y rock nacional y, tal y como anticipan los promotores, que los confirmados pendientes de anunciar configurarán la mejor y más variada propuesta musical y cultural del verano riojano, el anuncio de hoy es un adelanto de las más de 30 propuestas musicales que conforman esta nueva edición del 29 de agosto al 1 de septiembre en los jardines y calados de Bodegas Franco-Españolas y en el centro de Logroño, en el más atractivo festival de verano que durante 4 días representará de nuevo a La Rioja.

CABEZA DE CARTEL

Muy celebrada la incorporación de Iván Ferreiro en los foros y redes sociales del festival y con el impulso a la venta de abonos que le ha proporcionado se animan ahora a anunciar a bandas que convierten al cartel en una apuesta segura en el verano riojano.

Iván Ferreiro en formato banda con un show lleno de los éxitos que le han hecho abanderado de toda una generación de artistas con los que ha compartido escenario interpretando los hitazos que le han hecho auparse al olimpo de la música nacional. Valorado, querido y respetado Turnedo o El equilibrio es imposible son himnos con los que toda una generación se identifica sin titubeos.

Stanich es un músico al margen, el ermitaño favorito del rock español es el chico especial de la clase para muchas cosas, después de unos primeros trabajos que lo situaron en el tablero musical, con Antigua y Barbuda su figura ha crecido y consolidado respecto al resto de compositores de su género y generación. Su imposible tono de voz produce una cisma entre los que están con o contra él. Sus letras, repletas de acidez, sarcasmo, ficción y altas dosis de realidad un artista lúcido y de los más singulares y auténticos que este país ha dado en años. Nada se le parece remotamente, ese tipo raro del que todo el mundillo habla.

Escurridizo, políticamente incorrecto, misterioso, son algunos de los diagnósticos mediáticos que genera su desbordante e inusual ingenio arropado de mordacidad certera y una hondura emocional impropia de su edad que lo convierten en todo un feliz hallazgo.

Carbura! y Metralleta Joe son, sin duda, los hits más reconocibles de Stanich, y así lo demuestra en cada concierto, ofreciéndoles un lugar privilegiado en su repertorio.

Sobre este, el director del festival, Rafa Bezares ha señalado que "no dejes escapar la ocasión de descubrir a un músico al margen. A un artista diferente que ha llegado donde está sin hacer un sola entrevista y del que, sin embargo, todos hablan".

Pocos grupos musicales en España van más a su aire que Hidrogenesse, más artistas conceptuales que músicos, operan al margen de cualquier tendencia actual, incluso al margen de la industria. Lanzan sus discos a través de Austrohúngaro, sello que crearon a finales del siglo pasado para dar salida a creadores que les gustaban.

Dúo de pop electrónico formado en Barcelona por Carlos Ballesteros y Genís Segarra en 1996, con la idea de crear un grupo conceptual en el que cualquier estilo musical puede servir para compartir sus ideas. Desde sus inicios hasta ahora han hecho synth-pop, baladas ceremoniales, mambo electrónico, música progresiva, dance-music como en los 90, pop sofisticado y falso rock'n'roll. Excéntricos y divertidos sus directos no dejan indiferentes a quien los ve con su "petardeo" hipnótico, en primavera lanzarán su nuevo disco Joterías Bobas.

Cariño, grupo revelación y la gran sorpresa de 2018, nos enamoraron desde su primer tema, flechazo inmediato con Canción de pop de amor"con recuerdos a Fresones, Los Punsetes, AIicia, Paola y María, amigas y residentes en Lavapiés, éstas dos últimas se conocieron gracias a un Match de Tinder, son las artífices de este pequeño gran himno pop de su estilo autodenominado (tonti)pop con el que quieren conquistar el mundo al grito de: ¡Pop de barrio para la bajona!.

Porque sus canciones abundan en el cinismo, en la locura, en el quiebro inesperado, pero al mismo tiempo en la naturalidad, en el despertar, en los sentimientos más inocentes. Su versión de Llorando en la limo de C. Tangana es incluso mejor que la original. Prometen repartir cariño en agosto.

Aurora & The Betrayers tiene una propuesta clara: Atravesar el muro del directo o morir en el intento y eso es lo que hicieron hace unas semanas en Actual, conectaron con el público*y de qué manera, con una Patti Smith madrileña como front woman en el concierto más brillante del festival (así la describieron las crónicas) su tercer y más personal álbum: Tune Out The Noise cuyas canciones demuestran la constante evolución de la banda.

Fieles a su manera de concebir la música, Aurora & The Betrayers nos sorprenden de nuevo con su estilo que navega entre el soul y el rock potente, un sonido más auténtico y una personalidad incontestable. Una constante búsqueda por dejar en cada tema su sello personal: texturas rudas y preciosistas, mensajes profundos e inconformismo, con infinidad de referencias asociadas (Jack White, David Bowie, Iggy Pop, The Beatles, Pink Floyd, Talking Heads...) pero el resultado es Aurora & The Betrayers.

REGRESA 'ÁTICO 8'

Vuelve Ático 8 tras su éxito en verMUWI 2018, en un Menhir abarrotado desgranarán los temas de su EP homónimo, la formación compuesta por Daniel Pérez (Bajo), Diego M. Continente (Guitarra) y Alicia Rodríguez que imprime a su magnética voz recuerdos de la música electrónica e influencias que van desde el punk de la movida madrileña hasta el indie más actual. Ático 8 es despeinarte, coger aire y volverte a despeinar sus ritmos que incitan al baile, ochentenos y noventeros, guitarras y bajos rockeros y melodías y armonías vocales del pop actual.

Los promotores anticipan que al ser el único festival del mundo premiado con un Best-Of Turismo vinícola por Great Wine Capitals se plantean como reto el incrementar la propuesta experiencial del festival, con más actividades paralelas vinculadas al mundo del vino.

ABONOS PRIMER BLOQUE

Con este nuevo bloque los precios de los abonos se sitúan en 35 euros a cada nuevo anuncio se va concretando la propuesta musical más contundente del verano riojano que superará los 30 artistas, disponible en las plataformas on-line. Los primeros 200 abonos se agotaron en las primeras 2 semanas.