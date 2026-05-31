El IX Encuentro de Guionistas cierra en Logroño tres días de reflexión, industria y celebración del oficio de escribir

Eva Libertad durante el encuetro de guionsitas en Logroño - ENCUENTRO DE GUIONISTAS

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El IX Encuentro de Guionistas ha cerrado en Logroño una edición marcada por la alta participación, el intercambio entre profesionales y la diversidad de miradas sobre el presente y el futuro del audiovisual.

La última jornada arrancó con un bloque de TED Talks que permitió un recorrido por algunos de los territorios más innovadores de la escritura contemporánea. Desde la animación y el videojuego hasta los nuevos formatos verticales, las ponencias reflejaron la amplitud de un oficio en constante transformación.

Estrenó la mañana el logroñés Joserra Fudio que desgranó las claves del guion en el entretenimiento televisivo, reivindicando la importancia de la escritura en formatos donde el espectador rara vez ve el trabajo que hay detrás.

Y Fudio le dio paso a Jesús Martínez Asensio que reflexionó sobre cómo ciencia y televisión comparten una misma base narrativa y la capacidad de contar historias que conecten con el público y mantengan viva su curiosidad.

Majo Siscar Banyuls reivindicó esos formatos que escapan a las etiquetas tradicionales y puso el caso de Lo de Évole como ejemplo de un espacio que transita entre la información, el documental y el entretenimiento.

Entre las siguientes intervenciones destacó la de Irene Iborra, que compartió el proceso creativo detrás de Olivia y el terremoto invisible, abordando los retos específicos del guion de animación y la capacidad del cine para explicar emociones complejas desde la mirada infantil.

También generaron gran interés las ponencias de Josué Monchán sobre narrativas videolúdicas y la de Juanpe Gálvez acerca del auge de los short dramas y los contenidos verticales.

Rafa Ferrero se centró en la necesidad de que los propios guionistas conozcan y hagan valer sus derechos laborales. Y Anna Juesas puso especial entusiasmo y empeño en convencer de la importancia de buscar la unión y evitar la soledad del guionista.

La tarde estuvo marcada por el diálogo entre tradición y futuro. Helena Medina analizó cómo abordar el thriller basado en hechos reales desde la escritura audiovisual, mientras que Denis Goulette, representante de la Federation of Screenwriters in Europe (FSE), centró su intervención en el impacto de la inteligencia artificial en el sector, los retos del consentimiento y la necesidad de garantizar un reparto justo del valor generado por las obras.

Otro de los momentos destacados fue la grabación en directo del podcast de ALMA "Esto ya se ha hecho", centrado en la adaptación de best sellers audiovisuales y conducido por Sara Antuña y Carlos de Pando junto a Irene Rodríguez.

Eva Libertad compartió el origen de 'Sorda', una historia nacida de la experiencia personal y de la necesidad de transformar la vida en cine. En una de las ponencias más esperadas del Encuentro, reivindicó la importancia de observar la realidad y convertirla en relatos capaces de generar empatía y abrir nuevas conversaciones.

El cierre del Encuentro llegó con la masterclass internacional de Joe Penhall, creador de Mindhunter y guionista de La carretera, en conversación con Víctor Sala. Penhall reflexionó sobre la construcción de personajes oscuros, el trabajo con material literario y la importancia de encontrar humanidad incluso en las historias más inquietantes.

Tras tres jornadas de programación, el IX Encuentro de Guionistas despide una edición que ha reunido en Logroño a profesionales consolidados, nuevas voces, estudiantes y amantes del audiovisual en torno a una idea común: reivindicar el valor de quienes escriben las historias.

La organización ha querido destacar la excelente respuesta del público y el ambiente profesional y cercano vivido durante todo el encuentro.

El IX Encuentro de Guionistas está organizado por la Asociación Encuentro de Guionistas creada por FAGA y ALMA y el Ayuntamiento de Logroño. Cuenta con el apoyo de la entidad de gestión de derechos de autor DAMA, la Fundación SGAE, el Ministerio de Cultura a través del ICAA y en esta edición las colaboración del Gobierno de La Rioja a través del Instituto de Estudios Riojanos, el Consejo Regulador de la Denominación de origen Calificada Rioja, la Universidad de La Rioja, Bodegas Vivanco, la editorial Pepitas de Calabaza y Bodegas Franco Españolas.