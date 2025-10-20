Izquierda Unida exige municipalizar la gestión del Cubo del Revellín para evitar su pérdida como espacio patrimonial

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja critica que el Cubo del Revellín haya permanecido cerrado entre semana por la renuncia de la empresa adjudicataria de los servicios auxiliares y exige al Ayuntamiento de Logroño una solución estable basada en la municipalización de la gestión. La formación sostiene que el patrimonio de la ciudad "no puede depender de licitaciones desiertas, renuncias de última hora y contratos puente que parchean un problema de fondo y que acaban perjudicando a la ciudadanía y a las personas trabajadoras".

Según la información conocida, "la renuncia de la adjudicataria ha provocado la suspensión de visitas durante varios días laborables y la apertura excepcional del fin de semana con presencia de Policía Local, mientras el Consistorio convoca una Junta de Gobierno Local extraordinaria para iniciar la resolución del contrato y tramitar un contrato de transición". Para IU, esta secuencia "confirma el agotamiento y la incapacidad del modelo privatizado y la necesidad de un servicio público directo que garantice horarios, continuidad y calidad".

"El Cubo del Revellín no puede vivir pendiendo de un hilo cada vez que una empresa renuncia o una licitación queda desierta", ha señalado el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero. "La cultura y el patrimonio de Logroño merecen una gestión pública, planificada y con condiciones laborales dignas. Municipalizar estos servicios es la vía para asegurar una apertura estable, atención de calidad y respeto a quienes sostienen el día a día de nuestros espacios".

IU recuerda que situaciones similares ya se han vivido con el Espacio Lagares y con el Calado de San Gregorio, donde "la dependencia de operadores externos se tradujo en pérdida de continuidad, incertidumbre y una merma del acceso ciudadano". "Cuando dejamos estos espacios al vaivén de empresas, perdemos programación, estabilidad y, a veces, directamente el acceso", ha añadido Ollero. "Municipalizar no es un lema, es cuidar lo común y proteger nuestro patrimonio de la improvisación", ha concluido.