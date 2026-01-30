Javier Marzo, reelegido secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de La Rioja - UPTA-UGT

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) La Rioja ha celebrado este jueves su sexto Congreso Regional en el que Javier Marzo López fue reelegido como secretario general por la totalidad de los delegados y delegadas participantes.

Durante el Congreso, celebrado en Logroño bajo el lema "Profesionales con futuro", UPTA Rioja renovó sus órganos regionales, entre ellos la Comisión Ejecutiva Regional.

Este órgano estará compuesto por Javier Marzo como secretario general; Daniel Povedo, secretario de Organización; Leyre García, secretaria de Acción Sindical; Migue Ángel García, secretario de Administración y Tesorería; y Diana Cristóbal, como secretaria de Política Sectorial.

En esta nueva etapa, Javier Marzo y su Comisión Ejecutiva centrarán la acción en asuntos ya iniciados durante el anterior mandato y con especial relevancia para los próximos años.

Por un lado, en el ámbito regional, UPTA Rioja buscará un impulso a los programas de ayuda para el emprendimiento de trabajadores/as autónomos inmigrantes, así como programas que permitan buscar soluciones a los problemas de relevo generacional que está sufriendo el colectivo.

De hecho, se estima que más de 5.000 trabajadores/as autónomos se jubilarán en los próximos años en La Rioja. Además, tal y como trasladó al Congreso, Javier Marzo considera necesario abordar otras cuestiones como la carga fiscal autonómica que soportan las personas trabajadoras por cuenta propia en La Rioja.

De igual modo, también con efectos regionales, pero de especial relevancia en el ámbito nacional, UPTA pondrá el foco durante los próximos años en la regulación y revalorización de las cuotas de autónomos.

"Nosotros no las consideramos como un impuesto, sino como mejoras en las cotizaciones de cara a las futuras pensiones y a la jubilación de las y los trabajadores autónomos", explica Javier Marzo.

Por último, señala como aspectos relevantes a abordar la adecuación de la jubilación anticipada con 40 años de cotización sin penalización, así como la necesidad de generalizar e integrar la prevención de riesgos laborales entre el colectivo autónomo, que en La Rioja ya registra casi un accidente laboral por día.