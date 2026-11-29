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LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona propone durante el mes de diciembre una programación que combina un recorrido por la obra de John Cassavetes con dos proyecciones especiales dedicadas a Rafael Azcona en el año del centenario de su nacimiento.

La cartelera incluye cinco películas del cineasta estadounidense, una nueva sesión de 'Estreno sin estrenar', con la película 'Couture (Alta costura)', y una sesión doble que permitirá acercarse a dos trabajos vinculados al guionista riojano.

La programación comenzará el martes, 1 de diciembre, con 'Shadows (Sombras)' (1959), primera película del ciclo dedicado a John Cassavetes, rodada en blanco y negro y ambientada en Nueva York. La película cuenta la historia de tres hermanos negros que comparten piso en la ciudad. Lelia, la hermana menor, mantiene una relación con un joven blanco que desconoce que ella es negra. Cuando lo descubre, la abandona, mientras sus hermanos intentan ayudarla a superar la ruptura.

El miércoles, 2 de diciembre, llegará 'Couture (Alta costura)', de la directora francesa Alice Winocour, dentro de la sección 'Estreno sin estrenar'. Ambientada durante la Semana de la Moda de París, la película entrecruza las historias de tres mujeres que afrontan distintos interrogantes en sus vidas: Maxime, una directora de cine estadounidense a la que diagnostican cáncer; Ada, una joven modelo de Sudán del Sur que escapa de un futuro marcado, y Angèle, una maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles y sueña con cambiar de vida. La película está protagonizada por Angelina Jolie, Anyier Anei, Ella Rumpf, Louis Garrel y Vincent Lindon.

Por su parte, el miércoles 9 de diciembre se proyectará 'Faces (Rostros)' (1968), de John Cassavetes, protagonizada por John Marley, Gena Rowlands y Lynn Carlin. La película sigue a Richard Forst, un hombre de negocios casado que inicia una aventura con una joven y pide el divorcio a su mujer. Mientras él se marcha a vivir con su amante, su esposa conoce a otro hombre en un bar y pasa la noche con él.

La programación continuará el martes 15 de diciembre con 'A Woman Under the Influence (Una mujer bajo la influencia)' (1974), protagonizada por Gena Rowlands y Peter Falk. La historia se centra en Nick, que debe hacerse cargo de su mujer, aquejada de inestabilidad emocional. Sus esfuerzos por mantener una apariencia de normalidad terminan afectando también a sus hijos, lo que le obliga a tomar determinadas decisiones.

El miércoles 16 de diciembre se proyectará 'The Killing of a Chinese Bookie (El asesinato de un corredor de apuestas chino)' (1976), con Ben Gazzara como protagonista. La película sigue a Cosmo Vitelli, un veterano de la Guerra de Corea que tiene deudas de juego y regenta un local de striptease en Las Vegas. Cuando pierde 23.000 dólares en una partida ilegal, sus acreedores le proponen saldar la deuda mediante un asesinato.

El martes 22 de diciembre llegará 'Opening Night (Noche de estreno)' (1977), protagonizada por Gena Rowlands, Ben Gazzara, John Cassavetes y Joan Blondell. Rowlands interpreta a Myrtle Gordon, una actriz de Broadway que se implica profundamente en sus personajes y sufre un importante desgaste personal. Mientras prepara una obra en la que interpreta a una mujer que se niega a aceptar el envejecimiento, la muerte de una de sus admiradoras la obliga a enfrentarse a una crisis en su vida personal y profesional.

UNA SESIÓN DOBLE EN EL CENTENARIO DE AZCONA.

El miércoles 23 de diciembre, la Filmoteca dedicará una sesión doble a Rafael Azcona con la proyección consecutiva de dos trabajos vinculados a su trayectoria.

La sesión comenzará con 'Se vende un tranvía' (1959), cortometraje de 29 minutos dirigido por Juan Estelrich y escrito por Rafael Azcona y Luis García Berlanga. La película narra la historia de Julián, un timador que intenta vender un tranvía a un rico e inculto agricultor. La crítica social, con elementos de farsa y un componente anticlerical, caracteriza esta historia, concebida inicialmente como parte de una serie titulada 'Los Pícaros' que finalmente no llegó a realizarse.

A continuación, se proyectará 'La huella de Rafael' (2026), un documental de 50 minutos dirigido por Bernardo Sánchez y Chechu León con motivo del centenario del nacimiento del guionista. El trabajo recupera distintos aspectos, recuerdos y anécdotas de la relación entre Rafael Azcona y la ciudad de Arnedo, así como de la creación del premio que lleva su nombre por parte del Festival de Cine Octubre Corto.

Todas las proyecciones tendrán lugar a las 19,30 horas en la sala Gonzalo de Berceo, situada en la calle Calvo Sotelo, 11, de Logroño. Las entradas tienen un precio de 2,50 euros, con una tarifa reducida de 2 euros para quienes dispongan de carné joven. Es posible adquirirlas anticipadamente a través de entradas.com y en la taquilla de la sala desde una hora antes del comienzo de cada sesión.

La programación completa puede consultarse en la web de la Filmoteca de La Rioja: www.larioja.org/filmoteca.