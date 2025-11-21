Jornadas sobre Patrimonio apuestan por no congelar el pasado: "Si se sabe leer en ellas, las ciudades cuentan historias"

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Intervención en el Patrimonio, impulsadas por el COAR, han arrancado su XXIII edición bajo el nombre 'Palimpsesto. Recuerdos Presentes' con el fin de "no dejar congelado el pasado, sino darle vida" porque "si se sabe leer en ellas, las ciudades cuentan historias" que hay que conocer siempre desde el diálogo y con la máxima información posible para intervenir "desde el máximo respeto" posible.

Así lo han defendido en su inauguración oficial tanto el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, como el decano del COAR (Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja), Ángel Carrero, y el concejal del Área de Urbanismo, Íñigo López Araquistáin.

"NUEVA VIDA"

El decano del COAR ha dado la bienvendida a los asistentes a las jornadas recordando que la intervención en el patrimonio ofrece "una arquitectura sanadora, de futuro... que permite interpretar y dar una nueva vida a espacios que vertebran las ciudades y el territorio".

Pero como ha reconocido no se trata solamente de lo que puede suponer "colgar una obra en un museo" sino que estas intervenciones afectan al día a día de la ciudadanía porque "nos permite tener una relación con estos edificios, con todo lo que lo conforman y con la vida que hacemos en los núcleos urbanos".

Con respecto a las jornadas, añade, "nos dan fuerza y poder para estar en los planos de diálogo de arquitectura".

Por su parte, el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha puesto en valor estas "respetadas y esperadas" jornadas que demuestran el "buen estado" de la arquitectura en La Rioja.

Como ha defendido en su exposición, la inversión y las actuaciones en Patrimonio son una de las líneas destacadas de actuación" del Ejecutivo de Gonzalo Capellán pero también lo ha sido a lo largo de décadas porque a nivel institucional "siempre ha habido un saber hacer y un diálogo con el sector para aportar soluciones técnicas a problemas nuevos sobre materias antiguas".

LLEVAR LA LITERATURA A LA ARQUITECTURA

Con respecto al nombre de las jornadas 'Palimpsesto. Recuerdos Presentes', Pérez Pastor ha recordado que la palabra 'Palimpsesto' hace referencia a un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente.

Es, según sus palabras, "el aprovechamiento de un material de escritura. Se utiliza el material, como puede ser un pergamino, para escribir sobre él, aprovechando los espacios o variándolo de orientación para lograr reaprovecharlo".

"Y precisamente, reaprovechar el material, es lo que se hace en estas Jornadas. En lo borrado se puede hacer un análisis de qué se considera valioso para una época y que no".

Así las cosas, prosigue, "hay textos borrados que ahora nos interesan mucho... pero qué le da valor a un escrito según la época en la que nos encontremos, se ha preguntado. Si lo aplicamos en la arquitectura, las ciudades cuentan historias si sabemos leer, por ejemplo, un trazado urbano o las diferentes fases constructivas de un edificio institucional".

"En medio de todo ello está el trabajo de las instituciones y de los arquitectos para presentar soluciones que dependen de las técnicas, los presupuestos, los estilos personales o colectivos o las modas". Por eso -añade- "hoy se interviene en el Patrimonio de otra forma y, por ejemplo, en la actualidad, la ciudad francesa de Carcassone sería impensable".

"Siempre hay un debate, hay que acercarse de forma activa a la realidad patrimonial para poder tomar decisiones y siempre se debe hacer con la máxima información posible y siendo conscientes de ello porque solo así se ofrecerán soluciones responsables".

Por tanto, ha finalizado, "espero que estas Jornadas sean un foro de reflexión para aportar experiencias, para estimular y para inspirar".

DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN

Finalmente el concejal del Ayuntamiento de Logroño, Íñigo López Araquistáin, ha valorado la consolidación de estas jornadas que "hablan de pasado, de ciudad, de futuro y de patrimonio". Pero sobre todo "de la difusión y protección de ese patrimonio porque es nuestra responsabilidad".

En la ciudad de Logroño -ha explicado- "tenemos un patrimonio muy valioso que hay que difundir. Hay que poner en valor el patrimonio de la ciudad, que es un organismo vivo que respira, evoluciona y enriquece constantemente con el paso del tiempo".

Para López Araquistáin, este patrimonio histórico "es un recurso social, económico, turístico y urbanístico muy importante" y hay que intervenir con "conocimiento, responsabilidad y adaptación pública. Tenemos la obligación como sociedad de mejorarla, a través del diseño y del compromiso ético".

FORO

El Foro arrancó ayer con la proyección del documental Gerardo Cuadra, galardón a las Bellas Artes Riojanas y arquitecto riojano a la par que sacerdote, a quien estas Jornadas rinden homenaje en el centenario de su nacimiento, con una lección magistral.

Durante tres días, figuras como Guillermo Vázquez Consuegra, Donaire Milans, Tuñón + Albornoz, Ruiz-Larrea & Asociados, Mendoza Partida, BAX Studio y Mestres W'ge, entre otros, debatirán sobre los diferentes enfoques, escalas y sensibilidades que hoy definen la intervención en el patrimonio y abordarán cómo intervenirlo, qué conservar, con qué criterios y hasta qué punto deben priorizarse los valores históricos-artísticos para traer al presente la riqueza del patrimonio

A lo largo de las Jornadas, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, se celebrarán catorce ponencias en las que participarán diecinueve estudios de prestigio nacional e internacional de España, México, Eslovenia y Noruega con proyectos desarrollados en municipios de la España peninsular e insular, la ciudad autónoma de Melilla, Portugal, Italia y Noruega.

¿DE QUÉ SE VA A HABLAR?

La conversión de una ruina industrial, un silo de grano, en un gran museo de arte en Noruega reconocido con el Premio de Arquitectura Española 2025 del CSCAE; el proyecto de rehabilitación de la Fábrica de Tabacos y Cinema Victoria en Santa Cruz de Tenerife con un nuevo uso como mercado y centro comercial Aldi galardonado con el Premio de Rehabilitación 2025 del CSCAE; un edificio con restos mudéjares reconvertido en oficinas en Madrid, la transformación de unas antiguas instalaciones en desuso en el Museo de la Música Folk Vasca o la creación de una oficinas 'passivhaus' en la que se ha primado la sostenibilidad y descarbonizar sin desfigurar el edificio, serán algunos de los proyectos que se van a estudiar durante estos días.