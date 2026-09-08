Las jornadas 'Pensar la migración' incluyen este miércoles una mesa redonda sobre educación y cultura

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mesa redonda 'Cambiar de país: educación y cultura en la diáspora' protagoniza mañana, miércoles 9 de septiembre, las jornadas "Pensar la migración", organizadas por Fundación Caja Rioja en colaboración con el Ayuntamiento de Calahorra a través de la convocatoria social e intercultural.

La mesa contará con Paola Peregrino, Fares Khader, Wakas Akram y Natalia Abou-Garat Soto, y estará moderada por Fundación Caja Rioja. La cita será a partir de las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Se trata de cuatro personas procedentes de diferentes países que en la actualidad trabajan en los ámbitos de la educación y la cultura en La Rioja, y ofrecerán su perspectiva personal sobre estos dos aspectos vinculados con la inmigración.

Las jornadas "Pensar la migración" están formadas por charlas, proyecciones de cortos y actividades para escolares.

El objetivo de Fundación Caja Rioja es poner el foco en una realidad global; la inmigración es un fenómeno social y una realidad compleja que, dependiendo del contexto y la gestión, puede convertirse en un desafío o problema estructural.

Desde la organización apuntan que "creemos que es preciso reflexionar sobre ella, crear espacios de conversación y proponer soluciones que pasen por la convivencia y la interculturalidad, el conocimiento de las diferentes culturas y sociedades".

El viernes será el turno de mirar la realidad de la migración a través del cine con una sesión de cortometrajes que coordina Octubre Corto a las 19,30 horas. En total, se proyectarán cinco cortometrajes; se trata de 'Mar nuestro', 'Uno', 'Xiao Xiam', 'Kuruf' y 'Abimbowé'.

Las jornadas concluirán el día 29 de septiembre con unos talleres para escolares titulados Inmigración y bulos, a cargo de la asociación Rioja Acoge.