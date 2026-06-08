José Antonio Mateo, mejor vendedor de la ONCE en La Rioja durante 2025 - ONCE

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Mateo ha sido seleccionado como Vendedor del Año de la ONCE de 2025 en el ámbito de la Delegación de La Rioja. Un galardón con el que la Organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

José Antonio, de 62 años y con discapacidad, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada el 5 de junio en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.

Amante de la música, a José Antonio le gusta la canción "Prometeo" de Pablo Alborán. Siente admiración por Lady Gaga y su interpretación en la película" Ha nacido una estrella".

Su tiempo libre lo dedica a cocinar, caminar por los parajes de Arnedo, montes y sendas, hacer marchas para colaborar con asociaciones en distintas causas benéficas y disfrutar de sus amigos y familia.

Por supuesto, también se apunta a salir de vinos y tapas con los amigos, con los que va a visitar bodegas, realizando catas de los mejores "caldos".

Una gala que hizo un homenaje a la obra social Con el lema 'A piel de calle', la gala incidió en que los centinelas de la ilusión están siempre a pie de calle, llevando la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades.

La escenografía y estructura del acto fueron customizadas simulando una estación de ferrocarril. Así, por la estación de la ilusión fueron pasando los 22 vendedores y vendedoras reconocidos como los mejores del año 2025, para dialogar con Miguel Carballeda y Ángel Sánchez y contar detalles y anécdotas de su trabajo y su día a día.

"Reflejáis el auténtico espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias", dijo el director general de la ONCE, Ángel Sánchez a todos ellos, antes de que comenzara la gala conducida por el actor y presentador Luis Larrodera y que contó con las actuaciones de actores de la compañía Yllana.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los más de 21.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos.