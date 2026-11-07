Una joven de 15 años, herida en un atropello en Logroño

Archivo - Urgencias del CARPA en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 15 años ha resultado herida esta pasada tarde-noche, al ser atropellada en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 19,36 horas de este viernes, un particular ha informado a SOS Rioja de un atropello a un peatón en el número 80 de la calle Duques de Nájera, en la localidad de Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso ha resultado herida una menor de 15 años, que ha tenido que ser trasladada al Centro de Alta Resolución de Procesos (CARPA) de Logroño.