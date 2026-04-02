Un joven de 19 años es trasladado al Hospital San Pedro tras un incendio en una vivienda de la calle Huesca de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de diecinueve años ha sido trasladado, en el día de hoy, al Hospital San Pedro de Logroño tras el incendio ocurrido en una vivienda de la calle Huesca de la capital riojana.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 19:28 horas un particular ha comunicado, al Centro de Emergencias, el incendio de la cocina de una vivienda en la calle Huesca de Logroño.

Desde SOS RIOJA se han movilizado Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Bomberos del Ayto de Logroño, Policía Nacional y Policía Local.

El incendio ha afectado a la campana extractora de la cocina.