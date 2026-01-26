Un joven de 25 años es trasladado al Hospital Los Manzanos tras sufrir una caída cuando circulaba en motocicleta

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha sido trasladado, en la mañana de hoy, al Hospital Los Manzanos tras sufrir una caída mientras circulaba en moto en Lardero, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 11:24 horas de hoy, la Policía Local de Lardero se ha puesto en contacto con el Centro de Emergencias para informar de un accidente de tráfico.

El suceso ha ocurrido en la intersección de las calles Avenida San Marcial con Avenida de Madrid, donde un motorista ha sufrido una caída.

Desde el SOS Rioja se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud que han trasladado al herido, un varón de 25 años, al Hospital VIAMED Los Manzanos.