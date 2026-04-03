Un joven de 28 años es trasladado al San Pedro tras recibir un aviso automático al volcar su coche

Archivo - El ocupante ha sido trasladado al San Pedro de madrugada - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 28 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, esta madrugada, tras recibir el SOS Rioja un aviso automático al volcar su coche.

Eran las 2:09 de la mañana cuando el Centro de Emergencias ha recibido una llamada automática de aviso de accidente alertando al 112 del siniestro mediante una locución que indicaba, además, la ubicación.

Tal y como ha relatado el SOS Rioja, desde el Centro de Emergencias se han puesto en contacto con el titular de la alarma, que ha confirmado el vuelco de un turismo en la LR-111, punto kilométrico 16,100, del término municipal de Ojacastro.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del CEIS, el Servicio de Mantenimiento de Carreteras UTE Rioja Alta y se ha notificado a Guardia Civil.

Se ha trasladado a un varón de 28 años, único ocupante del vehículo accidentado, al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.