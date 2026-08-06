Un joven de 29 años atropellado por un tractor en Navarrete

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 29 años ha sido atropellado, a las 09,11 horas, por un tractor en Navarrete, por lo que ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.
Un particular ha alertado al Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja, de un atropello en el que un peatón había sido alcanzado por un tractor en el término municipal de Navarrete.
Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil, y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud (SERIS).
Como consecuencia del atropello, un varón de 29 años ha sufrido una fractura abierta. Tras ser atendido en el lugar por los recursos sanitarios, ha sido trasladado al Hospital Universitario San Pedro de Logroño.