Un joven, herido en un accidente al chocar su moto y un coche en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha resultado herido esta pasada noche al sufrir un accidente en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,54 horas de este domingo, una ambulancia que regresaba a su base tras finalizar una intervención ha comunicado a SOS Rioja 112 una colisión de tráfico entre un turismo y una motocicleta ocurrida en la calle La Nevera, en el polígono industrial La Portalada de Logroño.

Desde este Centro de Coordinación Operativa se ha informado a Policía Local. La ambulancia que se encontraba presente en el lugar del accidente ha trasladado al motorista, un varón de 22 años, al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.