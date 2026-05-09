Los jóvenes riojanos compiten este sábado en 'Dream Big La Rioja 2026' por la mejor propuesta de ocio saludable

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes riojanos compiten este sábado en 'Dream Big La Rioja 2026' por la mejor propuesta innovadora de ocio saludable. El Colegio de Enfermería organiza esta jornada, pionera en La Rioja, en el marco de los actos conmemorativos del Día de la Enfermería.

La jornada de innovación juvenil 'Dream big La Rioja 2026' se desarrolla este sábado en Riojaforum, desde las 10,00 hasta las 19,00 horas, con la participación de jóvenes riojanos de entre 16 y 25 años.

El Colegio de Enfermería de La Rioja organiza esta jornada, enmarcada en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Enfermería, con la intención de proponer alternativas de ocio más saludables para los jóvenes riojanos y generar un impacto positivo y tangible en nuestra comunidad.

Los participantes (90 hasta el momento) trabajarán en equipos de 3, sin teléfonos móviles y sobre mesas de cartón, proponiendo alternativas de ocio disruptivas, pero también realizables y atractivas para los jóvenes.

El director metológico de la jornada será el experto internacional en innovación Xavier Verdaguer; junto a su equipo de dinamizadores motivará y acompañará a los equipos durante todo el proceso aplicando el Método Lombard; de hecho, todos los participantes recibirán una certificación internacional acreditativa de haber recibido dicha capacitación.

Lo único que se exige a los participantes es que aporten su talento, las ganas de innovar y de dejarse sorprender por la propia dinámica de Dreambig, que transcurrirá en un entorno dinámico con música, comida y regalos.

Al final de la jornada, 10 proyectos pasarán a las semifinales y de entre ellos, resultarán ganadoras las tres mejores propuestas. Hay premios en metálico de 1500 euros, 1000 euros y 500 euros y además, el primer equipo pasará a las semifinales del Imagine Planet Challenge 2026, donde se premia al ganador con una estancia en Silicon Valley (California).