Este jueves, curso 'Abordaje de la conducta suicida. Taller práctico' del Aula Johnson&Johnson y la Consejería de Salud

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud La Villanueva acoge este jueves 28 de mayo, el Curso 'Abordaje de la conducta suicida. Taller práctico' que organiza el Aula Johnson&Johnson de Humanización en Salud de la Universidad de La Rioja y la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja.

El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha desarrollado el Programa de Depresión Difícil de Tratar (DTD), un proyecto que permite a los profesionales del área planificar, organizar y evaluar a los pacientes y sus tratamientos, y optimizar el proceso asistencial.

Este plan surge tras el éxito del Programa de Alta Resolución para el Manejo de la Conducta Suicida y Prevención del Suicidio (CARS), que se puso en marcha en 2016 y cuyos resultados están siendo muy satisfactorios.

La prevención de la conducta suicida exige una respuesta sanitaria coordinada, sensible y basada en la detección precoz, la intervención temprana y el acompañamiento continuado. Esta formación tiene como objetivo dotar a los profesionales de herramientas prácticas para mejorar la atención, fortalecer la coordinación entre recursos y avanzar hacia un modelo asistencial más cercano, humano y eficaz.

El Aula Johnson&Johnson de Humanización en Salud de la Universidad de La Rioja y la Consejería de Salud y Políticas Sociales tiene como eje principal la realización de actividades en los campos de la investigación, el desarrollo, la innovación, la evaluación, la sensibilización, la divulgación y la formación enmarcada a través de diferentes acciones relacionadas con la humanización.