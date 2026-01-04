Los Jueves Flamencos celebrarán su 30 edición con ocho espectáculos entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2026

Archivo - El cantaor Israel Fernández - RUFO REVERTE - Archivo

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación de la 30 edición del Ciclo Jueves Flamencos, una edición conmemorativa que reunirá en la ciudad a figuras consagradas del flamenco actual con nuevos nombres del género, a través de ocho espectáculos, combinando cante, toque, baile y una propuesta de danza contemporánea de gran formato.

La edición arrancará el 15 de enero con una gala previa en Bodegas Ontañón. La cantaora onubense Lucía Beltrán, Premio Internacional Silverio Franconetti 2025, abrirá la programación acompañada por el guitarrista Antonio Patrocinio.

A partir de ese momento, el Teatro Bretón acogerá siete propuestas que configuran una de las programaciones más variadas y ambiciosas del ciclo.

El 29 de enero se celebrará la Gala de Apertura con el cantaor Israel Fernández, premiado por la Academia de la Música 2024 a Mejor Álbum y Mejor Canción, junto al guitarrista Rubén Lara.

El ciclo continuará el 12 de febrero, en formato de aforo reducido, con la cantaora jerezana Lela Soto 'Sordera', Premio Nacional de Cante Joven Antonio Mairena 2017, acompañada por Rubén Martínez y por Reyes Moreno y Juana Gómez al compás.

El 26 de febrero será el turno de la trianera Esperanza Fernández, Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2008, junto a Chaparro de Córdoba.

La programación de marzo comenzará el 12 de marzo con el dúo 'Luz del Mar', formado por la guitarrista flamenca Laura Calderón y la guitarrista clásica Ekaterina Záytseva, quienes ofrecerán otro recital en formato de aforo reducido.

El 26 de marzo actuará la joven cantaora sevillana Reyes Carrasco, Premio Internacional del Festival de La Unión 2015, acompañada por Rubén Lara.

El 16 de abril tendrá lugar el espectáculo 'La Edad de Oro 20 aniversario', protagonizado por el bailaor Israel Galván, Premio Nacional de Danza y una de las figuras más influyentes del flamenco contemporáneo. Le acompañarán la cantaora María Marín y el guitarrista Rafael Rodríguez.

El ciclo culminará el 30 de abril con el espectáculo de danza 'Muerta de Amor', de Manuel Liñán & Compañía, obra distinguida con el Premio Talía 2025 a Mejor Labor de Producción y los Premios Fatiguillo a Mejor Espectáculo y Mejor Cuerpo de Baile en la Bienal de Sevilla 2024. La pieza forma parte del Programa Platea 2025-2026.