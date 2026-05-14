Jueves de 'Mayo Jazzea' y teatro, con Joaquín Reyes y 'La verdad', este fin de semana en el Bretón de Logroño

Jueves de jazz y 'La verdad' para este fin de semana en el Teatro Bretón - TEATRO BRETÓN

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Jueves de jazz, con la segunda actuación incluida en el ciclo 'Mayo Jazzea', y teatro, 'La verdad' este fin de semana, son las propuestas más próximas que se van a poder disfrutar en el Teatro Bretón de Logroño.

El ciclo 'Mayo Jazzea' continúa en el Teatro Bretón con la actuación de 'Delvon Lamarr Organ Trio' el jueves 14 de mayo a las 20,30 horas, y el sábado 16 de mayo se representa 'La verdad' en las tablas del Teatro Bretón con artistas de primer nivel.

El 14 de mayo llega la segunda de las citas en el Teatro Bretón de este 'Mayo Jazzea', con el concierto del músico Delvon Lamarr Organ Trio, con Delvon Lamarr al órgano hammond, acompañado de Brice Calvin a la guitarra eléctrica y Ashely Ickes a la batería.

En un panorama musical a menudo saturado de producciones digitales, Delvon Lamarr se erige como el arquitecto de un sonido orgánico, crudo y profundamente auténtico. El músico de Seattle continúa redefiniendo los límites del Soul-Jazz, el Funk y el R&B.

El concierto comienza a las 20,30 horas y tiene un coste de entre 12 y 18 euros.

'La verdad' aterriza en el escenario del Teatro Bretón el sábado 16 de mayo a las 20 horas, con actores de primer nivel como Joaquín Reyes, Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio.

Un intrigante juego de mentiras donde cuatro personajes manipulan, engañan y tuercen la verdad a su conveniencia. Una comedia elegante e inteligente que explora el tema de la mentira dentro de las relaciones humanas, especialmente en el ámbito amoroso y la amistad.

La obra teatral tiene una duración aproximada de 90 minutos y el coste de la entrada oscila entre los 8 y los 20 euros.

Las entradas se pueden adquirir en los canales habituales: la web del Teatro Bretón, a través del teléfono o en la propia taquilla de la instalación municipal.