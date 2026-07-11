Junio fue un mes extremadamente cálido en temperaturas y muy seco en precipitaciones en La Rioja

Calor en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de junio fue en La Rioja extremadamente cálido en temperaturas -cerca de 4 grados por encima de lo normal- y muy seco en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de junio pasado tuvo un comportamiento general extremadamente cálido en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +2,6 grados, en Santo Domingo, y de +4,3 grados en Haro, con un promedio regional de +3,7 grados con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 17,6 grados.

De este modo, el pasado mes de junio se coloca segundo, tras el de 2025, que tuvo una anomalía de +3,9 grados, en el ránking de los junios más cálidos desde 1961.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 20,5 grados, mientras que en el pasado junio, se registraron 24,1 grados, es decir, una anomalía de +3,6 grados, y carácter muy cálido.

LLUVIAS

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de junio en la comunidad fue muy seco, especialmente en la zona de la sierra riojana.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 44% con respecto a los normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 1% en el embalse de Mansilla, y del 136% en Haro.

Asi, de acuerdo con estos datos, se sitúa en el décimo puesto en el ránking de los meses de junio más secos en la serie histórica (1961-2026).

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 45,7 mm, mientras que, en el pasado junio, el valor medio ha sido de 16,6 mm, lo que supone una anomalía de -29,1 mm y un porcentaje del 36 por ciento, con lo que en este caso, se considera muy seco.